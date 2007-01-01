+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Погибший на СВО житель Обнинска награжден орденом Мужества
Новость дня Общество

Погибший в СВО житель Обнинска награжден орденом Мужества

Александр Паршин погиб при выполнении специальных задач военной операции.
07:30 сегодня
0 270
Читайте KP40.RU:

Посмертно он Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён Орденом Мужества.

С ноября 2023 года Александр служил по контракту. В зоне СВО работал стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона.

Родом Александр Паршин из села Детчино Малоярославецкого района. После школы пошел в СПТУ по специальности оператора станков с ЧПУ.

После службы в армии подписал контракт и участвовал в контртеррористической операции в Чечне в самом начале 2000-х годов. Затем работал на предприятиях Обнинска.

После начала СВО вновь решил взять в руки оружие, чтобы защитить свою страну.

Лента настроения
5 оценили
0%
20%
0%
0%
40%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Крепко помогли росту экономики стремительные скачки цен на ВСЁ, продукты, потребительские товары, ЖКХ, топливо, проезд и пр., на фоне стабильно низких зарплат.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
15:45 12.08
1 724
Н.Влюбчивый

Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

...
Экономика и бизнес
На развитие сельского хозяйства в Калужской области направят около двух миллиардов рублей
13:59 12.08
1 584
Василёк

Наверное что-то полезное для людей производят на этом производстве ? Какие-то средства делающие нашу сладкую жизнь еще слаще и комфортабельнее ?

...
Экономика и бизнес
Промышленное производство выросло в Калужской области на 121,8% за полгода
13:55 12.08
1 576
Василёк

ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Под Боровском дачники устроили настоящую войну за свой лес
13:53 12.08
1 2368
ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
13:48 12.08
12 4638
Meshootka

Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

...
Авто и транспорт
На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года
13:28 12.08
1 1515
mrTJohn

Как же так то?

...
Общество
Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область
13:02 12.08
1 1039
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 12.08
12 4638
mik27

сво

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
13:44 11.08
2 2202
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
11:30 11.08
5 6343
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9tcGlXNFUxWWY3Y3pndXkyeWpHZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiR1hXSkY0VXFFR1RqK1B2eU1xMWpndDQwSzJjVml3S0tEQkxnS3dTSysxd1ozNU00N2Y3V0hBQ0xEa2xhb21JY1BKZ3hVY3FWTmFhSENZRFhPcEM5NjNmN3pCa0R1YnRNcUFoYzVOckFIRENyd0lTcUtFWkY4S25QeHA0dXdwL1hOU09mNThiTVBBQURDZzNtSnI2d2JYWWJUWWY0a0U3MElZNDdEUXNEY0Y5QkdkdjQyeXAySmtzTzRENzBFS29QbkZycnFUNHUycStEVEFjLzNMNGZ1dkhWWnNheEcrR2s4SERYK2xFK2xuc2pKc1M3TG03amRHcklQbnM1ckcyMlp6WGhNYStjaDdTK2xNVGh6Z2pYMXhjcEFONGgrOTg2Q2lPdkUwUExYOUhUbnpKMEtPbEdhTVNqY0JJdUhpUFcxOFROczFtdkpDOUZXSFJtVVlpZjVTUmZmS0RFa2I0UGpROUd2TDJRZnk3bnNpUzFHKzZJMExnbUlXZFV1R1JFVU1obGRNLzZJc3YyUmd0VEpHcGR1QTNUc0VhN20xNDNOV1hGd0c0dUE3WVc5TnlhMjRJbHVrTGdyelRreDU0YnU3Y0wzd081em1iNDdGNXp1NkZ1WGxBVXRPejZGcHdScFhvSmhoMlVDc1hRMnd1TjFlNGZKZ1dnRnpqRUtzSmx4anRGZkxSYVlvaFlaSEU2a01wYmd2OHlEZ0VuSStRRzlyVUdxemN6TzNZS3BUVTF0TTFuQnhZTitqQU9YZTZUanhRM3lBTkRnbkp1YTNGQ1Y1R2lUMzdENnpDQUFQWXNYa2diOXlrajlxOUdSdFVRSWtzZG8xZTNUcHV3dGMvRCIsIm1hYyI6ImE5OTNiNGQ3ZDNkZTg2MThjODYwZmQ0YTZjMDliZTQzOTA2NDkzODdkODZlMDI5ODk0NGQxNjJjMmIxNGQ4MTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Img5Q2FoajZ3eHdrUHEyRlBPVlZnOWc9PSIsInZhbHVlIjoieXlGcmdsUUVxMnJ6T2ZLOGNwUWtKOWg4R0o0dGp6YTlZVi9aa3l1N0h5NFQ1akM1cTZ6d3ZuTzFJeDZsN05WamdKY29SaFJiSk9GS01BV3lBN21OTFZia0M3WVFJZFNlK2V3a3NMQ3F2MTJhUGYreHdKckg3VkxrT0UrbFpab29kMnJqTEdXVXVxYmxRTzJaM3RBN0xJYXh2TVpmS2FlSklUVnMwbWV5QmZQK2g2cE5FdjBOWDVaMjQvWkJjWnkra0JMc3RRSkNvbXZUakVQRzBKUHA4Nm5ibUs2VlE1QUxWdmFCeUxtUEpEVlZCVE1nVVBBMXBGU2daenhUbVNEdTlNeDNTTkRQVHo3enNSSXVucExnY25zSUhOaUdpOUFiZWpWWlNFOHZLcStVWlJKTVYzcGFhTkxmajEwVWtjdG1GTmZhaDRVNStGZERrUGVCaDJkSEUzNDhLTDExcFlab3V1eUNhVFVpKzdzbVN3YloreWVzNGFsNmtxQ3hUUU41VHo2M0FtME9PNjhWeXNiVlUwckRMajZralF3Z0h5clY1TTQvQWk2Q1YwRS9wRDZDTmJJeEQ4VG52MTVGeitJeSIsIm1hYyI6IjAwNjEwNWU0N2UyNjk5NjhhMzVhZmE1MmNmYmVjNTJjZmJkNTVhNGM3Y2MzNTU3YjZlZmQzNjlmMGZlNTczODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+