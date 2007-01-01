Александр Паршин погиб при выполнении специальных задач военной операции.

Посмертно он Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён Орденом Мужества.

С ноября 2023 года Александр служил по контракту. В зоне СВО работал стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона.

Родом Александр Паршин из села Детчино Малоярославецкого района. После школы пошел в СПТУ по специальности оператора станков с ЧПУ.

После службы в армии подписал контракт и участвовал в контртеррористической операции в Чечне в самом начале 2000-х годов. Затем работал на предприятиях Обнинска.

После начала СВО вновь решил взять в руки оружие, чтобы защитить свою страну.