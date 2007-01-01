Государство пригласило калужских блогеров побороться за 15 миллионов рублей

В конкурсе представлено 12 номинаций.

Авторов контента приглашают принять участие в конкурсе «Спецноминации 2.0». Он организован в рамках образовательного проекта для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области.

Участников жду кейсы с заданиями по различным отраслям деятельности. Отличившихся ждут призы и карьерные возможности в сфере медиа. Победители поедут на Всероссийский медиафорум, где у них будет возможность познакомиться лично с экспертами и лидерами медиаиндустрии, а также популярными блогерами.

Калужане принимают участие в проекте с 2020 года. 1210 жителей региона стали участниками, 27 прошли в финал проекта в разные годы. Один калужанин стал победителем в конкурсе авторов полезного контента. В этом году заявку на участие уже подали 118 жителей региона.