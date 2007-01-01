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Общество

Государство пригласило калужских блогеров побороться за 15 миллионов рублей

В конкурсе представлено 12 номинаций.
Софья Фирсова
16:41 сегодня
0 288
Пресс-служба Правительства Калужской области
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Авторов контента приглашают принять участие в конкурсе «Спецноминации 2.0». Он организован в рамках образовательного проекта для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области.

Участников жду кейсы с заданиями по различным отраслям деятельности. Отличившихся ждут призы и карьерные возможности в сфере медиа. Победители поедут на Всероссийский медиафорум, где у них будет возможность познакомиться лично с экспертами и лидерами медиаиндустрии, а также популярными блогерами.

Калужане принимают участие в проекте с 2020 года. 1210 жителей региона стали участниками, 27 прошли в финал проекта в разные годы. Один калужанин стал победителем в конкурсе авторов полезного контента. В этом году заявку на участие уже подали 118 жителей региона.

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Лента комментариев
mrTJohn

Крепко помогли росту экономики стремительные скачки цен на ВСЁ, продукты, потребительские товары, ЖКХ, топливо, проезд и пр., на фоне стабильно низких зарплат.

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Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
15:45 сегодня
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Н.Влюбчивый

Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

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Василёк

Наверное что-то полезное для людей производят на этом производстве ? Какие-то средства делающие нашу сладкую жизнь еще слаще и комфортабельнее ?

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ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
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ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

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Meshootka

Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

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mrTJohn

Как же так то?

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Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область
13:02 сегодня
1 903
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

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mik27

сво

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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