В Калужской области создали четыре пункта временного размещения для жителей Курской области
В четыре пункта временного размещения для гостей из Курской области прибыли медработники из районных больниц. Министр здравоохранения региона Константин Пахоменко отметил, что медики приехали в пункты для уточнения диагнозов и оказания дальнейшей медпомощи.Также приезжим доставили необходимые лекарства.
В калужском региональном отделении Российского Красного Креста напомнили, что в пункте приема помощи ждут:
- - шампуни,
- - гели для душа,
- - детские средства для купания,
- - детское питание длительного хранения от 4х месяцев,
- - зубные пасты,
- - зубные щётки,
- - стиральный порошок,
- - детские подгузники размеры 4, 5 и 6,
- - резиновые тапочки,
- -футболки.
Гуманитарную помощь можно принести по адресу: Карпова 10, с 9.00 до 17.00 по будням.
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....