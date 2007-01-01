В Калужской области создали четыре пункта временного размещения для жителей Курской области

Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Пахоменко.

В четыре пункта временного размещения для гостей из Курской области прибыли медработники из районных больниц. Министр здравоохранения региона Константин Пахоменко отметил, что медики приехали в пункты для уточнения диагнозов и оказания дальнейшей медпомощи.Также приезжим доставили необходимые лекарства.

В калужском региональном отделении Российского Красного Креста напомнили, что в пункте приема помощи ждут:

- шампуни,

- гели для душа,

- детские средства для купания,

- детское питание длительного хранения от 4х месяцев,

- зубные пасты,

- зубные щётки,

- стиральный порошок,

- детские подгузники размеры 4, 5 и 6,

- резиновые тапочки,

-футболки.

Гуманитарную помощь можно принести по адресу: Карпова 10, с 9.00 до 17.00 по будням.