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В Калужской области создали четыре пункта временного размещения для жителей Курской области

Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Пахоменко.
Софья Фирсова
15:53 сегодня
0 657
Региональное отделение Российского Красного Креста
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В четыре пункта временного размещения для гостей из Курской области прибыли медработники из районных больниц. Министр здравоохранения региона Константин Пахоменко отметил, что медики приехали в пункты для уточнения диагнозов и оказания дальнейшей медпомощи.Также приезжим доставили необходимые лекарства.

В калужском региональном отделении Российского Красного Креста напомнили, что в пункте приема помощи ждут:

  • - шампуни,
  • - гели для душа,
  • - детские средства для купания,
  • - детское питание длительного хранения от 4х месяцев,
  • - зубные пасты,
  • - зубные щётки,
  • - стиральный порошок,
  • - детские подгузники размеры 4, 5 и 6,
  • - резиновые тапочки,
  • -футболки.

Гуманитарную помощь можно принести по адресу: Карпова 10, с 9.00 до 17.00 по будням.

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Лента комментариев
mrTJohn

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Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

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