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Общество

Аналитики назвали самые популярные облачные игры у калужских геймеров

14:40 сегодня
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Цифровая экосистема МТС проанализировала предпочтения калужских пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play. Самым популярным жанром среди игроков в регионе с января по июль 2024 года стали ролевые экшены – на них пришлось около трети всех игровых сессий, а самой популярной игрой стала Cyberpunk 2077 (18+).

Аналитики экосистемы отмечают, что в целом россияне стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств. 

У калужских игроков топ популярных жанров возглавил ролевые экшены (Action RPG) (18+). В 2024 году на него пришлось 35% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) (18+)c долей 22%. Тройку лидеров замыкают симуляторы (18%).

Сейчас на платформе  доступно свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

Примечательно, что предпочтения калужских геймеров, хотя и совпадают по самым востребованным играм с общероссийскими тенденциями (приключения и экшены), однако имеют свои яркие особенности. В топе по популярности у игроков нашего региона - футбольные видеоигры, стратегия, а также классика - приключения угонщика, любителя скорости и крутых авто Grand Theft Auto (18+) и старый-добрый Counter-Strike2 (18+).

Топ-10 популярных игр у калужан по количеству игровых сессий выглядит так:

  1. Cyberpunk 2077 (18+)
  2. Hogwarts Legacy (18+) 
  3. Rust (18+)
  4. Grand Theft Auto V (18+)  
  5. Red Dead Redemption 2 (18+)
  6. Counter-Strike2 (18+)
  7. Baldur;mso-spacerun:yes'> (18+)
  8. EA SPORTS FC™ 24 (18+)
  9. The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen (18+)
  10. EA SPORTS™ FIFA 23 (18+)

«Облачный гейминг стремительно развивается, создавая новые возможности для игроков и владельцев ПК, желающих монетизировать свои игровые мощности. Например, владелец ПК, может предоставить через облачное хранилище мощности своего компьютера другим игрокам, у которых оборудование не «тянет» тяжелые онлайн-игры. Такой формат принесет прибыль и самому владельцу, и даст возможность другим геймера играть в современные игры в высоком качестве за небольшую плату, не сравнимую с покупкой дорогого ИТ-оборудования.  Благодаря прозрачности процессов, удобству и доступности – это направление может стать одним из наиболее перспективных в мире игр», – прокомментировала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

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