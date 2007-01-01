Губернатор поздравил жителей Калужской области с Днем Военно-воздушных сил России

Каждый год 12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Принято считать, что авиация как новый вид вооруженных сил появилась в Российской Империи 12 августа 1912 года. Владислав Шапша обратился к ветеранам и военнослужащим ВВС.

- Гордимся ратными подвигами наших земляков, военных летчиков. Наш регион связан с историей ВВС, у нас базируются военные аэродромы. Сегодня от военных летчиков, охраняющих небо Родины, требуется особая ответственность и профессионализм. Отвага и мужество – при выполнении боевых задач на СВО, - отметил губернатор. - Спасибо за стойкость и верность воинскому долгу!