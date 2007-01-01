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Новость дня Общество

В центре реабилитации диких животных «Феникс» выхаживают птенца осоеда  

Софья Фирсова
10:43 сегодня
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В воскресенье, 11 августа, работники центра поделились умилительным видео. На нем птенец осоеда, которому дали имя Остин, завтракает бананом и яблоками.

Перед фруктами Остин подкрепился куриными сердечками.

Маленький осоед не смог полететь на юг с сородичами, так как у него поздно полезли хвостовые перья.

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Лента комментариев
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

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