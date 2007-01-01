В центре реабилитации диких животных «Феникс» выхаживают птенца осоеда  

В воскресенье, 11 августа, работники центра поделились умилительным видео. На нем птенец осоеда, которому дали имя Остин, завтракает бананом и яблоками.

Перед фруктами Остин подкрепился куриными сердечками.

Маленький осоед не смог полететь на юг с сородичами, так как у него поздно полезли хвостовые перья.