В Калуге завершился традиционный фестиваль окрошки
В конкурсе на лучшую окрошку приняли участие шесть команд. Они представляли организации и предприятия Калуги.
Каждой команде был выдан стандартный набор ингредиентов - в том числе зелень, овощи и, конечно же, квас.
Однако, никто не собирался делать стандартное блюдо. Каждая команда отнеслась к задаче творчески и внесла в палитру вкуса свой индивидуальный и уникальный элемент.
Каждый гость праздника имел право на тарелку, ложку и порцию народного угощения. А также на билет голосования.
Строгое жюри оценило кулинарные старания команд и вынесло решение - лучшая окрошка получилась у «Клиники здоровья».
Ну, а по результатам народного голосования лидером было признано научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».
Впрочем, участники конкурса боролись не за награды, они пришли за хорошим настроением и ощущением праздника, которому не помешала даже капризная погода.
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