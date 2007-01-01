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В Калуге завершился традиционный фестиваль окрошки

Праздник, который организовали медиа-холдинг «Комсомольская правда - Калуга» и управление культуры, собрал сотни участников и зрителей.
Анастасия Каторгина
18:09 сегодня
0 336
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В конкурсе на лучшую окрошку приняли участие шесть команд. Они представляли организации и предприятия Калуги.

Каждой команде был выдан стандартный набор ингредиентов - в том числе зелень, овощи и, конечно же, квас.

Однако, никто не собирался делать стандартное блюдо. Каждая команда отнеслась к задаче творчески и внесла в палитру вкуса свой индивидуальный и уникальный элемент.

Каждый гость праздника имел право на тарелку, ложку и порцию народного угощения. А также на билет голосования.

Строгое жюри оценило кулинарные старания команд и вынесло решение - лучшая окрошка получилась у «Клиники здоровья».

Ну, а по результатам народного голосования лидером было признано научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».

Впрочем, участники конкурса боролись не за награды, они пришли за хорошим настроением и ощущением праздника, которому не помешала даже капризная погода.

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