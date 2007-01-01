+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Дожди обещают в Калужской области
Новость дня Общество

Дожди обещают в Калужской области

Сегодня столбик термометра поднимется до +20 градусов.
Анастасия Каторгина
06:00 сегодня
0 368
Фото автора
Читайте KP40.RU:

Порывы ветра достигнут 12 м/с.

Давление пониженное – 754 мм ртутного столба.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
8 оценили
63%
0%
0%
0%
25%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 сегодня
11 4299
mik27

сво

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
13:44 11.08
2 1856
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
11:30 11.08
5 6056
Василёк

а что случилось ?

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
09:52 11.08
2 1856
Василёк

фестиваль скуфов ?

...
Спорт
В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»
09:50 11.08
2 1077
Василёк

обрушение крыши в этом сезоне будут показывать ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Чем удивит в сентябре театральный фестиваль калужскую публику
09:49 11.08
1 1220
дядя саша 1

Судя по заголовку актриса родилась стала знаменитой и умерла в один день!

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:34 11.08
5 6056
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Валентина Иосифовна Никитина родилась 13 августа 1895 года в семье служащего Владикавказской железной дороги в Ставрополе,  и там же в 1916 году впервые вышла на сцену.

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:12 11.08
5 6056
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Перед своей кончиной в 1504 году великий Московский князь Иван Васильевич (Иван III), женатый на византийской царице Софье Палеолог, завещал одному из своих сыновей – Симеону,  «город Колугу с волостьми и с путьми и з селы и со всеми пошлинами», и через год 18-летий князь Симеон Иванович выбрал  Калугу своим местопребыванием.

...
Общество
10 августа калужане жаловались на состояние сквера
19:47 10.08
3 5031
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
3 3779
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IndMZ0huYmwxUVhCNXJsRHI5MGl0UlE9PSIsInZhbHVlIjoiclI2Mmt3UmY3bkZXOHJMNHNWSkJ6UVpOc0FXK3FrREZzRFUzdDhMMVdvTkdGaE8yZ01TcGZnRjR6M25Zb0tWWWtwS2R3cHdWTTRGM2NRaUJnNmEzb24vVWZCQ2JqTDUzY2xSaFRqTlpqUVM3NTgzUlRhekhDUFJGQ1VnVjBzZC9EeERMaklRWU5zdFNsNzVkYm1tdytyZlhWWC9NSFJjVUdZazE3bnc1UFNZdnhScEFSeXM4ZXlISE5YNkZ5My84bGxiR3NPUHBOSmRPL1BYM096cnhHWkY1bmltYVkyS2VpcFd5c05YV2R4THZoMzF3NG5kQjRtcHd3ZHFETnhxQm9qT0xOZHVUWXV1YWN5d0o1QmUrWmJobDNSNlBxazVxWDAxSlVzbFF4OXJSd1YrbVZObXhDOGMrK0RxOEpFMDZWNVJpMWFhZFh0TFYvbGZLMS8xTjM1WDFTUDd2dFVldDVKL1hYUTY4RTY4bUZvc1AvUVJ0VTd3WHRCVEtOeXhQRWV3QkdJTG5XMlFLTW8wbDhUWStSdHdVZEJQRUxqTlRiZkJmUi9wZ1JlWkxETnRWRjhSK0NhOW4zbzBFSnBHSENra0RWQ2pib0hWWTRETHpuMXFBUHhXOFJ5YnRCV1RiN2t4WEdZdVQyODIzbmJqT3dSVjBlNzBTbUs2NVpkanhNc3BXYko5djVBQXdGOC9FQVAyQ0cyNGFnRlpsWTZ2RUU5eWFtbDEvY2VRaFFrS0Q4TFJqdnFnaGZ2OXFrK2lOS0NNbmhucGRGaDQvcFVSSnkyTWxQL095V0EycE1xWGkvbEVyMzhyTE1ENFRFVmZocVhHVm96REpHQnpjRGNubiIsIm1hYyI6ImI0YmUzMzcwODBiYzNlYTVkNjE4OWIyMmY3M2I0YTQ5MTI4NGUxMjJlMjUzMTgwZjA0OTBlODJmZjNhNjY5NzMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjBES3M1SmFOZWM2cnYwdGdMTmc5SUE9PSIsInZhbHVlIjoibXFpL3BCWUlEc2QwWDBoWjBBUU1Uc3lLeHRnc3F5aDgybEFBYUxyVW5rVDVuSCtUTTVFK2JlWWRITnQ0TG1hdUJTT2Rud0MwS3J2ZGZIdzYzSTA2YXRYUUJ6aXIyeEd0WC9oTzVLQU9lT0ZPQm11MkFEM24yOXBKeU1GWThKSnBOdHd2WGZUN2NxZEY2Y2s0ZkErUEdKN3JxMFNpKy9sWmNZWVNNUzBLT1ZPRXoxM0dYM3ZYcXp4elZ6Zk9aQmdYcC95NlVsTGVuRXB1R3Z1RC9wYmNlR2FxS1RhdFQvck5LQ0djQk5zMlJIR3Awd3JJYmw3OVZtd1B2ZlJJSDhHaWZYdGhLSjZnNlRTVGRHNWRPbWFVYit0d1kvZ2UyelhtdCtUUndPLzRTUVZZV0pjVTdvc2QrNkp2VVovZXNkWlBlTXNUNHd1Rk80L2lJemxvTGF2bnZYRW16ZzFYeUE3RVlZdFhndkV5VkE4SmVReVBLc0NDai95V0pjSFEvMWNWR3J1TjY4bXNZV3JzMFdQNWFDampFS1V4VDJzS0tvNWNLVWVSRDF0UmVUbGR5SS9kclY1RmU3WlA0ZWxRZ0hjTiIsIm1hYyI6IjcyYjU2NGNmOTVmYWZlNWZkOWFiNDllMzJmMTYzNzc1YTZhMGQ2MTc0NGI4ZmY1NWZhMmFhODRhZDdkYzkwMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+