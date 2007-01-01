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В Калуге открылся традиционный фестиваль русской окрошки

За звание лучшего рецепта борются семь команд. Организаторами конкурса выступили медиахолдинг «Комсомольская правда - Калуга» и областное министерство культуры.
Анастасия Каторгина
15:34 сегодня
0 350
Михаил Тырин
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Несмотря на сложные погодные условия, праздник собрал массу гостей. Посетители Парка культуры и отдыха делают снимки в фотозонах, общаются, делятся рецептами.

Овощи, картошка, зелень - традиционные составляющие любимого русского блюда. Но кто сможет внести в привычную композицию свою яркую ноту - покажет состязание.

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