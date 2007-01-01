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Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область

Это пожилые люди, инвалиды, которые проживают в домах-интернатах Курской области.
Анастасия Каторгина
14:32 сегодня
0 338
Владислав Шапша
Читайте KP40.RU:

- Разместили людей в социальных учреждениях в Калуге, Жиздре и посёлке Еленский, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

Он также добавил, что о прибывших позаботятся и окружат вниманием.

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