338 Владислав Шапша

Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область

Анастасия Каторгина

Это пожилые люди, инвалиды, которые проживают в домах-интернатах Курской области.

Анастасия Каторгина 338 Владислав Шапша Читайте KP40.RU: