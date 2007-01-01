Губернатор поздравил калужан с Днем строителя

Наш регион входит в число лучших в стране по темпам ввода жилья. В прошлом году 11 с половиной тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.

- Кирпич, сантехника, цемент, металлоконструкции и другие строительные материалы производят предприятия Калужской области. Многие - среди лидеров в своей сфере. На этой базе создаём кластер производства стройматериалов. Инвесторы поддерживают этот проект, - рассказал Владислав Шапша.

Глава региона также поблагодарил сотрудников отрасли за профессионализм и добросовестный труд. Он пожелал им благополучия и новых успехов.