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Новость дня Общество

Губернатор поздравил калужан с Днем строителя

Наш регион входит в число лучших в стране по темпам ввода жилья. В прошлом году 11  с половиной тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.
Анастасия Каторгина
10:20 сегодня
0 192
Владислав Шапша
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- Кирпич, сантехника, цемент, металлоконструкции и другие строительные материалы производят предприятия Калужской области. Многие - среди лидеров в своей сфере. На этой базе создаём кластер производства стройматериалов. Инвесторы поддерживают этот проект, - рассказал Владислав Шапша.

Глава региона также поблагодарил сотрудников отрасли за профессионализм и добросовестный труд. Он пожелал им благополучия и новых успехов.

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Лента комментариев
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НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
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ajax

Снимок - "огонь"!(( С таким качеством ставить на сайт - себя не уважать и читателей! Нелюбо!

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17:36 09.08
2 833
elisei

Здоровья Владимиру!И долгих лет жизни.А сыну,и внукам позор..Ладно не общаться,но навещать же можно,человек без зрения..Помочь,поговорить.Рано или поздно не станет человека,и сразу на квартиру объявятся по наследству,как не в чем не бывало.

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Александр Справедливый

Это супер новость!Город ликует! Вы теперь про каждую яму будете спрашивать?

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