В Калуге за неделю родилось 63 малыша

С 5 по 10 августа на свет появились 37 мальчиков и 26 девочек.

Об этом сообщил городской загс.

За эту же неделю 123 пары стали мужем и женой.

Всего с начала года было зарегистрировано 2308 записей актов о рождении и 1502 о заключении брака.