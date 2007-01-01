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В Калуге за неделю родилось 63 малыша

С 5 по 10 августа на свет появились 37 мальчиков и 26 девочек.
Анастасия Каторгина
18:00 сегодня
0 166
Читайте KP40.RU:

Об этом сообщил городской загс.

За эту же неделю 123 пары стали мужем и женой.

Всего с начала года было зарегистрировано 2308 записей актов о рождении и 1502 о заключении брака.

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Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

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