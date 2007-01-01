В Калужской области подорожали лук, капуста и соль

Такие данные предоставили с 31 июля по 7 августа в пресс-службе правительства.

Более чем на 2% упали цены на куриные яйца, на 1,3% подешевела морковь, на 1,2% макароны, рис, сосиски и сардельки на 1%.

Пищевая соль, белокочанная капуста и лук подорожали от 1 до 2,5%.