В Калужской области подорожали лук, капуста и соль
Такие данные предоставили с 31 июля по 7 августа в пресс-службе правительства.
Более чем на 2% упали цены на куриные яйца, на 1,3% подешевела морковь, на 1,2% макароны, рис, сосиски и сардельки на 1%.
Пищевая соль, белокочанная капуста и лук подорожали от 1 до 2,5%.
Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге....