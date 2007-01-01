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Новость дня Общество

В Калужской области подорожали лук, капуста и соль

Софья Фирсова
13:01 сегодня
0 161
Читайте KP40.RU:

Такие данные предоставили с 31 июля по 7 августа в пресс-службе правительства.

Более чем на 2% упали цены на куриные яйца, на 1,3% подешевела морковь, на 1,2% макароны, рис, сосиски и сардельки на 1%.

Пищевая соль, белокочанная капуста и лук подорожали от 1 до 2,5%.

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Лента комментариев
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

...
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В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
3 3145
ajax

Снимок - "огонь"!(( С таким качеством ставить на сайт - себя не уважать и читателей! Нелюбо!

...
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В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»
17:36 09.08
1 484
elisei

Здоровья Владимиру!И долгих лет жизни.А сыну,и внукам позор..Ладно не общаться,но навещать же можно,человек без зрения..Помочь,поговорить.Рано или поздно не станет человека,и сразу на квартиру объявятся по наследству,как не в чем не бывало.

...
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16:18 09.08
1 804
Александр Справедливый

Это супер новость!Город ликует! Вы теперь про каждую яму будете спрашивать?

...
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Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
15:56 09.08
2 878
shurup

Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

...
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Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
13:15 09.08
2 878
mik27

нацист что ли ?

...
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Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии
10:48 09.08
2 1366
нико

И это правильно.

...
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Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии
09:57 09.08
2 1366
VGA

Точно золотые? А почему на фото диплом второй степени?

...
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Впервые в истории Калужской области калужанки получили награды на Первенстве мира по рукопашному бою
09:07 09.08
1 775
mrTJohn

Ах-хах, точно. Такой телефон как на фото вместо смартфона дать им, сразу отвыкнут от гаджетов. 😃

...
Общество
В Калужской области дали возможность родителям получить помощь при проблемах зависимости ребенка от гаджетов
09:02 09.08
1 835
Василёк

кому должны и что будет если не сдадут кто расскажет ?

...
Общество
Завершается облицовка фасада в новом здании калужского ТЮЗа
22:33 08.08
1 1261
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Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
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