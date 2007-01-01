Калужская область встречает людей из Курской области

Люди бежали из своих домов без личных вещей.

В Калужской области подготовили 250 мест в пунктах временного размещения для людей, прибывших из Курской области. В областной центр сегодня привезли 46 курян: 20 женщин, 11 мужчин и 15 детей. Их встретили экстренные службы, представители власти и "Красного креста". В пресс-службе "Красного креста" сообщили, что в минувшую пятницу к ним обратились более 15 семей, которые приехали в наш регион самостоятельно. Среди них много семей с детьми. Нашим гостям из Курской области необходима помощь и поддержка. Предметы первой необходимости: детское питание, средства гигиены, а также игрушки и канцелярию можно принести с понедельника по пятницу по адресу: улица Карпова, дом 10, с 9:00 до 17:00. Также гуманитарную помощь можно принести в штаб фонда "Мы вместе" по адресу: улица Ленина,74, офис 117. Открыта горячая линия Российского Красного Креста по розыску родных и близких, которые пострадали в результате обстрелов в Курской области. Линия будет работать круглосуточно по номеру: 8 800 250 56 29.