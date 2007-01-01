Калужская область встречает людей из Курской области
В Калужской области подготовили 250 мест в пунктах временного размещения для людей, прибывших из Курской области. В областной центр сегодня привезли 46 курян: 20 женщин, 11 мужчин и 15 детей. Их встретили экстренные службы, представители власти и "Красного креста". В пресс-службе "Красного креста" сообщили, что в минувшую пятницу к ним обратились более 15 семей, которые приехали в наш регион самостоятельно. Среди них много семей с детьми. Нашим гостям из Курской области необходима помощь и поддержка. Предметы первой необходимости: детское питание, средства гигиены, а также игрушки и канцелярию можно принести с понедельника по пятницу по адресу: улица Карпова, дом 10, с 9:00 до 17:00. Также гуманитарную помощь можно принести в штаб фонда "Мы вместе" по адресу: улица Ленина,74, офис 117. Открыта горячая линия Российского Красного Креста по розыску родных и близких, которые пострадали в результате обстрелов в Курской области. Линия будет работать круглосуточно по номеру: 8 800 250 56 29.
Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге....