В Калужской области нашли пропавшего пенсионера
75-летний Алексей Финагин ушел в лес с собаками 7 августа и пропал. Телефона при себе у мужчины не было.
Вчера вечером глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов сообщил, что мужчину удалось найти. Алексей три дня блуждал в лесу, но все-таки смог выйти к спасателям.
- Спасибо всем: родственникам, спасателям, жителям и поисковым отрядам, - отметил Парфенов
Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге....