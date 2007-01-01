В Калужской области нашли пропавшего пенсионера

75-летний Алексей Финагин ушел в лес с собаками 7 августа и пропал. Телефона при себе у мужчины не было.

Вчера вечером глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов сообщил, что мужчину удалось найти. Алексей три дня блуждал в лесу, но все-таки смог выйти к спасателям.

- Спасибо всем: родственникам, спасателям, жителям и поисковым отрядам, - отметил Парфенов