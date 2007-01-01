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Общество

В Калужской области нашли пропавшего пенсионера

Софья Фирсова
11:14 сегодня
0 311
Читайте KP40.RU:

75-летний Алексей Финагин ушел в лес с собаками 7 августа и пропал. Телефона при себе у мужчины не было.

Вчера вечером глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов сообщил, что мужчину удалось найти. Алексей три дня блуждал в лесу, но все-таки смог выйти к спасателям.

- Спасибо всем:  родственникам, спасателям, жителям и поисковым отрядам, - отметил Парфенов

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Лента комментариев
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

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ajax

Снимок - "огонь"!(( С таким качеством ставить на сайт - себя не уважать и читателей! Нелюбо!

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elisei

Здоровья Владимиру!И долгих лет жизни.А сыну,и внукам позор..Ладно не общаться,но навещать же можно,человек без зрения..Помочь,поговорить.Рано или поздно не станет человека,и сразу на квартиру объявятся по наследству,как не в чем не бывало.

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Это супер новость!Город ликует! Вы теперь про каждую яму будете спрашивать?

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shurup

Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

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mik27

нацист что ли ?

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нико

И это правильно.

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VGA

Точно золотые? А почему на фото диплом второй степени?

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1 775
mrTJohn

Ах-хах, точно. Такой телефон как на фото вместо смартфона дать им, сразу отвыкнут от гаджетов. 😃

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Василёк

кому должны и что будет если не сдадут кто расскажет ?

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