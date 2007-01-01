Владислав Шапша и Максут Шадаев приняли участие в V форуме «Цифровая эволюция»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выступили с приветственным словом на пленарном заседании V Всероссийского форума «Цифровая эволюция». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Максут Шадаев отметил, что эта площадка и усилия, которые прилагают регионы играют большую роль в разработке федеральных проектов. - Будем вместе работать и добиваться результатов, - отметил министр.

Шапша рассказал, что цифровизация в регионе достигла высокого уровня. Все социально значимые услуги удалось перевести в электронный вид. Он оказываются через сервис Госуслуг.

-Мы сейчас занимаемся ещё одним, новым для нас направлением: перерабатываем внутренние процессы оказания государственных услуг в соответствие с жизненными ситуациями. Рассчитываем, что это улучшит и упростит получение госуслуг, станет более понятным для граждан, более востребованным», — отметил губернатор.