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Общество

Владислав Шапша и Максут Шадаев приняли участие в V форуме «Цифровая эволюция»

Софья Фирсова
17:17 сегодня
0 157
Пресс-служба Правительства Калужской области
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выступили с приветственным словом на пленарном заседании V Всероссийского форума «Цифровая эволюция». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Максут Шадаев отметил, что эта площадка и усилия, которые прилагают регионы играют большую роль в разработке федеральных проектов. - Будем вместе работать и добиваться результатов, - отметил министр.

Шапша рассказал, что цифровизация в регионе достигла высокого уровня. Все социально значимые услуги удалось перевести в электронный вид. Он оказываются через сервис Госуслуг.

-Мы сейчас занимаемся ещё одним, новым для нас направлением: перерабатываем внутренние процессы оказания государственных услуг в соответствие с жизненными ситуациями. Рассчитываем, что это улучшит и упростит получение госуслуг, станет более понятным для граждан, более востребованным», — отметил губернатор.

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Лента комментариев
Александр Справедливый

Это супер новость!Город ликует! Вы теперь про каждую яму будете спрашивать?

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