Калужан пригласили принять участие в проекте «Бизнес.Наставники»

Проект «Бизнес.Наставники» реализуется в рамках трека «Росмолодежь.Бизнес». Подробнее о программе рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

Проект предусмотрен для предпринимателей от 14 до 35 лет. Обязательным условием является зарегистрированное юрлицо. Также принять участие могут самозанятые.

Участники могут выступить в двух категориях – как наставники и как наставляемые.

Программа продлится с 5 августа по 1 декабря. Она будет включать в себя как очные, так и дистанционные мероприятия. Принять участие можно по ссылке.