Калужан пригласили принять участие в проекте «Бизнес.Наставники»
Проект «Бизнес.Наставники» реализуется в рамках трека «Росмолодежь.Бизнес». Подробнее о программе рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.
Проект предусмотрен для предпринимателей от 14 до 35 лет. Обязательным условием является зарегистрированное юрлицо. Также принять участие могут самозанятые.
Участники могут выступить в двух категориях – как наставники и как наставляемые.
Программа продлится с 5 августа по 1 декабря. Она будет включать в себя как очные, так и дистанционные мероприятия. Принять участие можно по ссылке.
Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела.......