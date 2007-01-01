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Общество

Калужан пригласили принять участие в проекте «Бизнес.Наставники»

Софья Фирсова
16:16 сегодня
0 182
Читайте KP40.RU:

Проект «Бизнес.Наставники» реализуется в рамках трека «Росмолодежь.Бизнес». Подробнее о программе рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

Проект предусмотрен для предпринимателей от 14 до 35 лет. Обязательным условием является зарегистрированное юрлицо. Также принять участие могут самозанятые.

Участники могут выступить в двух категориях – как наставники и как наставляемые.

Программа продлится с 5 августа по 1 декабря. Она будет включать в себя как очные, так и дистанционные мероприятия. Принять участие можно по ссылке.

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калужская область
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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
Александр Справедливый

Это супер новость!Город ликует! Вы теперь про каждую яму будете спрашивать?

...
Благоустройство
Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
15:56 сегодня
2 515
shurup

Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

...
Благоустройство
Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
13:15 сегодня
2 515
mik27

нацист что ли ?

...
Общество
Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии
10:48 сегодня
2 860
нико

И это правильно.

...
Общество
Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии
09:57 сегодня
2 860
VGA

Точно золотые? А почему на фото диплом второй степени?

...
Спорт
Впервые в истории Калужской области калужанки получили награды на Первенстве мира по рукопашному бою
09:07 сегодня
1 509
mrTJohn

Ах-хах, точно. Такой телефон как на фото вместо смартфона дать им, сразу отвыкнут от гаджетов. 😃

...
Общество
В Калужской области дали возможность родителям получить помощь при проблемах зависимости ребенка от гаджетов
09:02 сегодня
1 548
Василёк

кому должны и что будет если не сдадут кто расскажет ?

...
Общество
Завершается облицовка фасада в новом здании калужского ТЮЗа
22:33 08.08
1 1080
Василёк

а на мнение калужан, как обычно - плевать. утритесь.

...
Общество
«Озон» построит в Калуге гигантский склад
22:29 08.08
1 5089
ajax

А чиновники-то разрешили там плескаться?

...
Благоустройство
Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу
18:39 08.08
2 3257
Тополь Березин

Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела....

...
Благоустройство
Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу
17:31 08.08
2 3257
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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