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Новость дня Общество

Обновленный офис Альфа-Банка открылся в центре Калуги

09:25 сегодня
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Фотографии пресс-службы АО «Альфа-Банк».
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Обновлённый офис Альфа-Банка в формате phygital открылся в центре Калуги на площади Победы,15. Ранее это отделение Альфа-Банка находилось на улице Кирова, 57, но расположившись по новому адресу, офис стал более просторным, светлым и уютным.

Phygital — формат, сочетающий в себе цифровые и физические каналы изначально предполагает свободную планировку офиса, которая больше напоминает не отделение банка, а коворкинг или уютное кафе, где каждый клиент может разместиться в удобном мягком кресле за круглым столиком и выпить чашку кофе.

В новом офисе на площади Победы, вы также не увидите стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а ваше внимание не будет отвлекаться на навязчивые рекламные плакаты, которых тут нет.

Как отмечает региональный Управляющий Альфа-Банком в Калужской области Давид Амбарцумян, Альфа-Банк на протяжении долгих лет старается быть для своих клиентов надежным финансовым партнером.

— Наш первый офис в Калуге мы открыли в 2014 году. На протяжении 10 лет Альфа-Банк регулярно оказывает населению финансовые услуги, и индивидуально подходить к каждому вопросу. Мы уверены, что жители Калуги по достоинству оценят новый формат флагманского отделения, современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания, которые всегда отличают Альфа-Банк. Традиционно для жителей региона доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер- кэшбэком и легендарная кредитная карта, а предпринимателей ждут гибкие тарифы и индивидуальные кредитные предложения, — пояснил Давид Амбарцумян.

Добавим, что обновленный офис органично встроился в городское пространство центра города, формируя тренды современной урбанистики, а его пропускная способность составляет до 100 клиентов в день.

Офис Альфа-Банка расположен по адресу: Калуга, площадь Победы, 15.

время работы с физлицами: пн. — пт.: 09:00 — 20:00, сб. 10:00 — 18:00, вс.: выходной.

время работы с юрлицами: пн. — пт.: 09:00 — 18:00, сб., вс.: выходной.

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от «16» января 2015 г.

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Лента комментариев
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

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Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

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