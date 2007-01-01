Обновленный офис Альфа-Банка открылся в центре Калуги

Обновлённый офис Альфа-Банка в формате phygital открылся в центре Калуги на площади Победы,15. Ранее это отделение Альфа-Банка находилось на улице Кирова, 57, но расположившись по новому адресу, офис стал более просторным, светлым и уютным.

Phygital — формат, сочетающий в себе цифровые и физические каналы изначально предполагает свободную планировку офиса, которая больше напоминает не отделение банка, а коворкинг или уютное кафе, где каждый клиент может разместиться в удобном мягком кресле за круглым столиком и выпить чашку кофе.

В новом офисе на площади Победы, вы также не увидите стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а ваше внимание не будет отвлекаться на навязчивые рекламные плакаты, которых тут нет.

Как отмечает региональный Управляющий Альфа-Банком в Калужской области Давид Амбарцумян, Альфа-Банк на протяжении долгих лет старается быть для своих клиентов надежным финансовым партнером.

— Наш первый офис в Калуге мы открыли в 2014 году. На протяжении 10 лет Альфа-Банк регулярно оказывает населению финансовые услуги, и индивидуально подходить к каждому вопросу. Мы уверены, что жители Калуги по достоинству оценят новый формат флагманского отделения, современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания, которые всегда отличают Альфа-Банк. Традиционно для жителей региона доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер- кэшбэком и легендарная кредитная карта, а предпринимателей ждут гибкие тарифы и индивидуальные кредитные предложения, — пояснил Давид Амбарцумян.

Добавим, что обновленный офис органично встроился в городское пространство центра города, формируя тренды современной урбанистики, а его пропускная способность составляет до 100 клиентов в день.

Офис Альфа-Банка расположен по адресу: Калуга, площадь Победы, 15.

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