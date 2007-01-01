Губернатор Калужской области провел встречу с участниками межрегиональной ИТ-смены

Владислав Шапша и руководитель Минцифры России Максут Шадаев встретились с участниками III Межрегиональной ИТ-смены в центре «Сокол». Об этом губернатор проинформировал в своем телеграм-канале.

С детьми из Запорожской, Белгородской, Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР гости мероприятия пообщались об использовании цифровых технологий вы городской среде, медицине и госуправлении. Также был поднят вопрос о перспективе введения электронных учебников.

Владислав Шапша отметил, что его порадовал настрой ребят, а такие проекты, как IT-смена, помогают пробудить в детях интересах к «цифрам».

Максут Шадаев рассказал, что в данный момент уделяется много сил на развитие цифровых технологий в новых регионах.

-Задача на первом этапе была восстановить мобильную связь. Мы несколько тысяч базовых станций за два года поставили, подключили все бюджетные учреждения — школы, больницы к интернету. К концу следующего года по уровню цифровизации новые регионы должны соответствовать лучшей десятке российских регионов, - уточнил Шадаев.

Подобное мероприятие планируют также провести для студентов. Губернатор поручил организовать его своему заместителю Дмитрию Разумовскому.