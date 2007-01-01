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Обнинскую компанию внесли в черный список за срыв работ на ферзиковском мосту

Софья Фирсова
14:49 сегодня
0 337
Читайте KP40.RU:

Одну из обнинских компаний внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает УФАС по Калужской области.

Решение было принято из-за срыва ремонта аварийного моста в Ферзиковском районе. Заказчик обратился к антимонопольщикам после того, как стало понятно, что компания срывает все сроки.

После проверки УФАС выяснилось, что компания выполнила только 18% от общего количества работ. В июле работы прекратились совсем, организация не выходила на связь.

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Лента комментариев
Александр Справедливый

Это супер новость!Город ликует! Вы теперь про каждую яму будете спрашивать?

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Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

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нацист что ли ?

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нико

И это правильно.

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Точно золотые? А почему на фото диплом второй степени?

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а на мнение калужан, как обычно - плевать. утритесь.

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А чиновники-то разрешили там плескаться?

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Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела....

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