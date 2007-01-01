Обнинскую компанию внесли в черный список за срыв работ на ферзиковском мосту

Одну из обнинских компаний внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает УФАС по Калужской области.

Решение было принято из-за срыва ремонта аварийного моста в Ферзиковском районе. Заказчик обратился к антимонопольщикам после того, как стало понятно, что компания срывает все сроки.

После проверки УФАС выяснилось, что компания выполнила только 18% от общего количества работ. В июле работы прекратились совсем, организация не выходила на связь.