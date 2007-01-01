В Калужской области объявили о сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области

Сбор проходит в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Штаб находится по адресу улица Ленина,74, офис 117. В рамках помощи жителям жителей Суджанского и Кореневских районов Курской области, пострадавших от атаки ВСУ, можно передать:

- медикаменты; - одежда для взрослых и детей: - предметы личной гигиены; - продукты питания длительного срока хранения , питьевая вода; - спальные принадлежности, раскладушки, матрацы и тп.; - товары по уходу за детьми. Если вы желаете стать волонтером и поехать в Курскую область, то заявку можно по ссылке.

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» объявила о сборе денежных средств. Помочь можно по ссылке. Дополнительную информацию о сборе гуманитарной помощи вы можете узнать по телефону 8 (4842) 200-165.