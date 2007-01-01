В Калужской области женщина потерялась в лесу
Последний раз ее видели 8 августа.
72-летняя Нина Гуркина пропала в селе Растворово Мещовского района. Женщина ушла в лес и не вернулась. Об этом информирует поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".
Рост женщины 170 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза серые. С собой у женщины было белое ведро.
Если вы располагаете какой-либо информацией, обратитесь по номеру: 8 800 700 54 52 или 112.
Лента комментариев
Тополь Березин
Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела.......
Афиша