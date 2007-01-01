В Калужской области женщина потерялась в лесу

Последний раз ее видели 8 августа.

72-летняя Нина Гуркина пропала в селе Растворово Мещовского района. Женщина ушла в лес и не вернулась. Об этом информирует поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост женщины 170 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза серые. С собой у женщины было белое ведро.

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