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Общество

Владислав Шапша подобрал книги для участника программы время героев

Софья Фирсова
10:09 сегодня
0 247
Пресс-служба Правительства Калужской области
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Губернатор Калужской области продолжает свое наставничество в рамках программы «Время героев». Владислав Шапша встретился с одним из участников – Александром. Участник СВО Александр завершил первый модуль программы обучения и сейчас проходит стажировку. Специально для него уже подобрали несколько территорий. С губернатором Александр встречается один раз в неделю.

- Коллеги помогают участнику программы «Время героев». За это большое спасибо. Вижу, какой боевой настрой у Александра. Уверен, у него все получится. Нам нужны такие толковые люди. На эту встречу принес Александру книги, которые, на мой взгляд, полезно почитать будущему управленцу, - отметил губернатор. Программа «Время героев» реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Благодаря ей бывших военнослужащих готовят к должностям руководителей.

 

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Лента комментариев
shurup

Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

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mik27

нацист что ли ?

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нико

И это правильно.

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VGA

Точно золотые? А почему на фото диплом второй степени?

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mrTJohn

Ах-хах, точно. Такой телефон как на фото вместо смартфона дать им, сразу отвыкнут от гаджетов. 😃

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кому должны и что будет если не сдадут кто расскажет ?

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22:33 08.08
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Василёк

а на мнение калужан, как обычно - плевать. утритесь.

...
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«Озон» построит в Калуге гигантский склад
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ajax

А чиновники-то разрешили там плескаться?

...
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Тополь Березин

Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела....

...
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Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу
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2 2772
Н.Влюбчивый

Пока не начнут сажать калужских бездельников за непринятие мер, ситуация не измениться.

...
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Калужане пожаловались на собак в парке "Мир"
17:17 08.08
1 1445
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Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
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