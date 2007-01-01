Владислав Шапша подобрал книги для участника программы время героев

Губернатор Калужской области продолжает свое наставничество в рамках программы «Время героев». Владислав Шапша встретился с одним из участников – Александром. Участник СВО Александр завершил первый модуль программы обучения и сейчас проходит стажировку. Специально для него уже подобрали несколько территорий. С губернатором Александр встречается один раз в неделю.

- Коллеги помогают участнику программы «Время героев». За это большое спасибо. Вижу, какой боевой настрой у Александра. Уверен, у него все получится. Нам нужны такие толковые люди. На эту встречу принес Александру книги, которые, на мой взгляд, полезно почитать будущему управленцу, - отметил губернатор. Программа «Время героев» реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Благодаря ей бывших военнослужащих готовят к должностям руководителей.