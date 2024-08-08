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Новость дня Общество

Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии

А система сдачи ими экзамена по русскому языку нуждается в демонтаже и замене.
Сергей ПЕТРОВ
09:44 сегодня
2 599
Читайте KP40.RU:

В четверг, 8 августа, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин в комментарии РБК высказался за ограничение прав мигрантов на получение российского гражданства.

- Я считаю, что надо объявить мораторий лет на 25–30 минимум, а дальше может и продлить, на предоставление российского гражданства представителям некоренных народов России, прибывающих к нам из Средней Азии и Закавказья, — сказал он.

По его мнению, также необходимо провести ревизию всех представителей некоренных народов России из Средней Азии и Закавказья, которые уже получили  гражданство.

- У нас уже есть такие нормы — о прекращении приобретенного гражданства, - говорит Калугин. - Я считаю, что число оснований для такого прекращения должно в разы вырасти..

Помимо этого, по мнению министра, необходимо пересмотреть систему сдачи мигрантами экзамена по русскому языку. Калугин уверен, что ее надо полностью демонтировать и заменить на новую, ужесточив ответственность за нарушения в этой сфере.

Напомним, ранее мы публиковали развернутый материал на тему проблемы с приезжими в Калуге. В нем Олег Калугин уже затрагивал эту тему высказывая похожие предложения.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
shurup

Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

...
Благоустройство
Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
13:15 сегодня
1 281
mik27

нацист что ли ?

...
Общество
Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии
10:48 сегодня
2 589
нико

И это правильно.

...
Общество
Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии
09:57 сегодня
2 589
VGA

Точно золотые? А почему на фото диплом второй степени?

...
Спорт
Впервые в истории Калужской области калужанки получили награды на Первенстве мира по рукопашному бою
09:07 сегодня
1 407
mrTJohn

Ах-хах, точно. Такой телефон как на фото вместо смартфона дать им, сразу отвыкнут от гаджетов. 😃

...
Общество
В Калужской области дали возможность родителям получить помощь при проблемах зависимости ребенка от гаджетов
09:02 сегодня
1 431
Василёк

кому должны и что будет если не сдадут кто расскажет ?

...
Общество
Завершается облицовка фасада в новом здании калужского ТЮЗа
22:33 08.08
1 1022
Василёк

а на мнение калужан, как обычно - плевать. утритесь.

...
Общество
«Озон» построит в Калуге гигантский склад
22:29 08.08
1 5015
ajax

А чиновники-то разрешили там плескаться?

...
Благоустройство
Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу
18:39 08.08
2 2772
Тополь Березин

Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела....

...
Благоустройство
Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу
17:31 08.08
2 2772
Н.Влюбчивый

Пока не начнут сажать калужских бездельников за непринятие мер, ситуация не измениться.

...
Общество
Калужане пожаловались на собак в парке "Мир"
17:17 08.08
1 1445
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Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
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