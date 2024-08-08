Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии

А система сдачи ими экзамена по русскому языку нуждается в демонтаже и замене.

В четверг, 8 августа, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин в комментарии РБК высказался за ограничение прав мигрантов на получение российского гражданства.

- Я считаю, что надо объявить мораторий лет на 25–30 минимум, а дальше может и продлить, на предоставление российского гражданства представителям некоренных народов России, прибывающих к нам из Средней Азии и Закавказья, — сказал он.

По его мнению, также необходимо провести ревизию всех представителей некоренных народов России из Средней Азии и Закавказья, которые уже получили гражданство.

- У нас уже есть такие нормы — о прекращении приобретенного гражданства, - говорит Калугин. - Я считаю, что число оснований для такого прекращения должно в разы вырасти..

Помимо этого, по мнению министра, необходимо пересмотреть систему сдачи мигрантами экзамена по русскому языку. Калугин уверен, что ее надо полностью демонтировать и заменить на новую, ужесточив ответственность за нарушения в этой сфере.

Напомним, ранее мы публиковали развернутый материал на тему проблемы с приезжими в Калуге. В нем Олег Калугин уже затрагивал эту тему высказывая похожие предложения.