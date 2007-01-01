В Калужской области дали возможность родителям получить помощь при проблемах зависимости ребенка от гаджетов
Запустить интерактивную поддержку родителям оказалось возможным благодаря национальному проекту «Образование, сообщили в четверг, 8 августа в пресс-службе правительства Калужской области.
Проект этот общероссийский. Сейчас на горячую линию его уже поступило больше 15 млн. звонков.
Телефон горячей линии: +7 (800) 444-22-32.
Можно также позвонить в Калужский государственный институт развития образования: +7 (910) 912-74-12 и +7 (910) 600-74-31.
Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела.......
Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье......