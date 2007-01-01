В Калужской области дали возможность родителям получить помощь при проблемах зависимости ребенка от гаджетов

Горячая линия с участием профессиональных психологов и педагогов начала работать в Калужской области.

Запустить интерактивную поддержку родителям оказалось возможным благодаря национальному проекту «Образование, сообщили в четверг, 8 августа в пресс-службе правительства Калужской области.

Проект этот общероссийский. Сейчас на горячую линию его уже поступило больше 15 млн. звонков.

Телефон горячей линии: +7 (800) 444-22-32.

Можно также позвонить в Калужский государственный институт развития образования: +7 (910) 912-74-12 и +7 (910) 600-74-31.