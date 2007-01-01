Крестьянам Калужской области дали деньги на строительство домов

Регион получил 57,5 млн. рублей из федерального бюджета на строительство домов работникам агропромышленного комплекса.

О выделении дополнительных средств на возведение жилья аграриям стало известно в четверг, 8 августа.

Выделенных денег хватит на постройку семи домов, сообщили в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

- При этом, в области уже возводится 21 жилое здание для сотрудников АПК, - заметил профильный министр Александр Ефремов.

Получить возможность поселиться в этих домах смогут лишь те, кто постоянно работает в системе агропромышленного комплекса области.