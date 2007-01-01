Крестьянам Калужской области дали деньги на строительство домов
О выделении дополнительных средств на возведение жилья аграриям стало известно в четверг, 8 августа.
Выделенных денег хватит на постройку семи домов, сообщили в министерстве сельского хозяйства Калужской области.
- При этом, в области уже возводится 21 жилое здание для сотрудников АПК, - заметил профильный министр Александр Ефремов.
Получить возможность поселиться в этих домах смогут лишь те, кто постоянно работает в системе агропромышленного комплекса области.
Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела.......
Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье......