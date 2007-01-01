+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Крестьянам Калужской области дали деньги на строительство домов
Новость дня Общество

Крестьянам Калужской области дали деньги на строительство домов

Регион получил 57,5 млн. рублей из федерального бюджета на строительство домов работникам агропромышленного комплекса.
Владимир Андреев
07:33 сегодня
0 231
Министерство сельского хозяйства Калужской области.
Читайте KP40.RU:

О выделении дополнительных средств на возведение жилья аграриям стало известно в четверг, 8 августа.

Выделенных денег хватит на постройку семи домов, сообщили в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

- При этом, в области уже возводится 21 жилое здание для сотрудников АПК, - заметил профильный министр Александр Ефремов.

Получить возможность поселиться в этих домах смогут лишь те, кто постоянно работает в системе агропромышленного комплекса области.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

кому должны и что будет если не сдадут кто расскажет ?

...
Общество
Завершается облицовка фасада в новом здании калужского ТЮЗа
22:33 08.08
1 952
Василёк

а на мнение калужан, как обычно - плевать. утритесь.

...
Общество
«Озон» построит в Калуге гигантский склад
22:29 08.08
1 4855
ajax

А чиновники-то разрешили там плескаться?

...
Благоустройство
Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу
18:39 08.08
2 1893
Тополь Березин

Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела....

...
Благоустройство
Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу
17:31 08.08
2 1893
Н.Влюбчивый

Пока не начнут сажать калужских бездельников за непринятие мер, ситуация не измениться.

...
Общество
Калужане пожаловались на собак в парке "Мир"
17:17 08.08
1 1325
mrTJohn

За их отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

...
Происшествия
В Калуге "Хендай" насмерть сбил пешехода
13:10 08.08
1 1304
Андрей Ермишин

С какого перепугу вдруг понадобился флагшток? Если уж сподобились то тогда логичнее флаг Калуги поднять!

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
07:41 08.08
2 2568
Андрей Ермишин

князь Николай Николаевич Хованский участвовал в 4 военных компания отличился имел награды - уж совсем глупо называть его "пустейшим" "безумным". Настоящий русский офицер герой

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
07:36 08.08
6 6068
VGA

Надо бы кроме маршрута по "солдатикам" создать маршрут по дровам Комова. Скамейки, качели, беседка без крыши у стадиона...

...
Общество
В Калуге появился туристический маршрут по космонавтикам
19:54 07.08
1 854
ajax

Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье...

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
17:57 07.08
6 6068
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjhxYURvZFUvT3hNbE03TC8xOUg1U1E9PSIsInZhbHVlIjoiWUZ0akkzVldCa3dVc3RSQTJWazYyOGh4WDlvaExZcjZQUG5pYTRsOVZ4Y0hrV3B4SEo0OVF6MHFJUjgveEJndC9Bd0FZbGw3RHkyTzhVOVBodTN6dXNjNno0czNxMEtJM0ZOcmZVMEFQK1Y2cXlQQ3NpeGF3Mi9BOGIvL0ltRnVMYjErak1pVmlEUkQrd043N3AydVdvRlYrUnhXOFpvUFJLNEFabzVacFB4ZEtlUklkajR5M2pzd20xS2V2aWdsQnZjcERkSWExZXhpdkZaM3NYeGdScEtsMkZwMDFNaldueGFvYkFha2VaNjdvOE1rNVZYeG5QYUJ6dXljZkVheXFqQUNVamE0R2IxSUxGWFBpditHRk8wcytYbkNqdUhzV095T1JOd2pEYzh2ZDVsVStkWHR2MVZGL2g5U28zVWk0b3EvREsrTlM1VFNBY2sreWxiZWlncTFHa0RRMEUxTWFiZUwwU1lhNEthb3N5ZERqTkx5UDl2WlR2UWlsblU0MzNCVlM3bnVBZ0FQMkxsMDZDSDU5Q3owWGdHV2tOejlBNGJzVjBlUUduSXVmT0cyQy9UdkxhVHFEdjhzdElpQUtzTncrT25LeWhOK2xMdmFaRHZWWmx1Z2J6RlJCZjNld3FTNTVISlhoU0hoQkR0ZE5id0RnN0dCc2tJRmNCQkpJRVIrREVpZTZSTklVZlhkb0E4Q0gweGpMRmhKYm5rMm4rL21veVZHQkNPZW1xVHN4UXA3NXUzMldaMjF5SEM5WEpMK1pURTN1TWVhVng3eVlrdzZjWjg3WHYwNzFpRlNKb1pJMmdQdkl3cmZyM3YyQmlzYzhjWDkrSVNVZnZNOCIsIm1hYyI6ImM2OTQzMDhhMWI4YjY5NmEwNjg3ZWUxYWQ4MGY0OTA0NTA2NTE4YjQ1NWM0N2E1YTRiODFiM2QyMWRjNTAzOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Iit2Vjg3Ulo4amN4SjgzRmZ1N1F4NlE9PSIsInZhbHVlIjoiSyt5MEI2dHROQmR1QlF1bmU3bkFoNHVZWGlKaVlaSmpqK2srOWRRdkxHVzJnaWtBcWFsR1JBdXlIQ0dKektxSzVQSEV4cHlFaFAweGxobCswdzJ1emxCWDRqMi9jQVd2NHlBUEJ6dGZlUzAwNk5sZVh6bFY5V1g1d0tnaGd1bnU2UjAzd3pYN0ZRbG53a2xLNGJVTnRaeWRGa3NEd0VXNFVUaHp1TzJpUHJrVENvYlZndmo2aUZRVXh4RUZRenlic0FsbXdKMy9wY1l4UXhUUVhrWHhqWWRsUkg4emN3Qnk3UUpKbCtqQmp1VS9HME5PYm9TOS9Qc0M0K3BtalRYVlYvaVBPdytjV3pjOTNROWR3elF6ejVBcURrNFJwQXZQb1JZMmlPRHl2QUpobFdXbDhPcGRzODc3UXJCMXppZFNHcms1cksrWit0RFo1dGh3QmNZUlc0d2VhdlNGaFN4Zk1CdjNNMzVqWERhZXhjTjhQRC9yOENEQ0Y4VkIvcFpNSGsyVHpBL0pvQlBEMDBvYWt4YkZhRWdIQ016VmE2NzJpdnl2eG9GUUlaNVdsNnlObyt3M2xmdTdoZG1YbTJnaSIsIm1hYyI6ImQ3OGM5NTMyYjk3NTc5YzZmYjg1NzI5NWQzYTA5YjljNDViN2VlNjM3NGI5NDcxMzFlMjNhNDRiYWEyZTA3YWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+