В Калуге намечают стратегию развития цифровых государственных услуг
Руководители госорганов федерального и регионального уровня, представители ИТ-компаний и институтов развития будут исследовать новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Встречу открыли заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, летчик-космонавт Олег Артемьев, партнеры форума и руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.
- В первую очередь, форум — это площадка, где органы исполнительной власти и бизнес могут договориться об общих задачах и конкретных действиях по их достижению. Цифровизация госуправления — это одна из задач нового нацпроекта «Экономика данных», — отметил Дмитрий Григоренко, обращаясь к участникам форума по видеосвязи.
Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье......