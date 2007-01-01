В Калуге намечают стратегию развития цифровых государственных услуг

V юбилейный форум «Цифровая эволюция» начал работать в Федеральном парке «Профессионалитет», сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Руководители госорганов федерального и регионального уровня, представители ИТ-компаний и институтов развития будут исследовать новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Встречу открыли заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, летчик-космонавт Олег Артемьев, партнеры форума и руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

- В первую очередь, форум — это площадка, где органы исполнительной власти и бизнес могут договориться об общих задачах и конкретных действиях по их достижению. Цифровизация госуправления — это одна из задач нового нацпроекта «Экономика данных», — отметил Дмитрий Григоренко, обращаясь к участникам форума по видеосвязи.