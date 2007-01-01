Сегодня отмечают Всемирный День кошек

Погладьте ваших пушистых друзей.

Судя по последним данным, в нашей стране живет 49,2 миллиона домашних кошек. Мурчащие компаньоны уже многие годы являются самыми популярными питомцами во многих странах.

Всемирный день кошек ежегодно отмечают 8 августа. Во многих уголках мира есть "национальные" дни кошек. В России его празднуют 1 марта.

В этот день можно сходить в приют, оказать помощь волонтерам или забрать нового друга с улицы. Около нашей редакции живет несколько котиков, которые ждут своих хозяев, ну а мы пока просто подкармливаем наших уличных друзей. Если у вас дома уже есть кот, то порадуйте его сегодня угощением или новой игрушкой. А мы ждем фото усатых и полосатых в комментариях!

На фото ниже вы можете увидеть котов сотрудников нашей редакции. На последнем снимке уличный рыжий кот, которого мы подкармливаем рядом с редакцией. Может вы узнаете в нем своего нового друга?