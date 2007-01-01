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Сегодня отмечают Всемирный День кошек

Погладьте ваших пушистых друзей.
Софья Фирсова
11:40 сегодня
0 534
Читайте KP40.RU:

Судя по последним данным, в нашей стране живет 49,2 миллиона домашних кошек. Мурчащие компаньоны уже многие годы являются самыми популярными питомцами во многих странах.

Всемирный день кошек ежегодно отмечают 8 августа. Во многих уголках мира есть "национальные" дни кошек. В России его празднуют 1 марта.

В этот день можно сходить в приют, оказать помощь волонтерам или забрать нового друга с улицы. Около нашей редакции живет несколько котиков, которые ждут своих хозяев, ну а мы пока просто подкармливаем наших уличных друзей. Если у вас дома уже есть кот, то порадуйте его сегодня угощением или новой игрушкой. А мы ждем фото усатых и полосатых в комментариях!

На фото ниже вы можете увидеть котов сотрудников нашей редакции. На последнем снимке уличный рыжий кот, которого мы подкармливаем рядом с редакцией. Может вы узнаете в нем своего нового друга?

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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