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Общество

На фотоловушку в «Калужских засеках» попались куницы

Попробуйте сосчитать всех!
Софья Фирсова
09:41 сегодня
0 542
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В фотоловушки «Калужских засек» часто попадают милые животные. На этот раз мы можем посмотреть на маленьких куниц. Старший научный сотрудник «засек» рассказала, что на территории заповедника живут два вида куниц: лесные и каменные. Чаще всего можно увидеть лесных. Отличить один вид от другого можно по цвету, пропорциям тела и форме пятна на горле животного. Зверьки совершенно не боятся камер и с удовольствием изучают их в лесу.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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