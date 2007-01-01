На фотоловушку в «Калужских засеках» попались куницы

Попробуйте сосчитать всех!

В фотоловушки «Калужских засек» часто попадают милые животные. На этот раз мы можем посмотреть на маленьких куниц. Старший научный сотрудник «засек» рассказала, что на территории заповедника живут два вида куниц: лесные и каменные. Чаще всего можно увидеть лесных. Отличить один вид от другого можно по цвету, пропорциям тела и форме пятна на горле животного. Зверьки совершенно не боятся камер и с удовольствием изучают их в лесу.