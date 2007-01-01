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Погибший в СВО доброволец из Калужской области посмертно награжден Орденом Мужества

В Козельске простились Алексеем Савиным.
08:01 сегодня
0 1286
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В среду, 7 августа, в Козельске прощались с местным жителем – солдатом Алексеем Сергеевичем Савиным.

Мужчина добровольцем пошел на СВО, где во время выполнения боевой задачи погиб.

- Был отважным и смелым стрелком, выручал товарищей и всегда был готов грудью защитить сослуживца, - сказала о земляке глава администрации Козельского района Елена Слабова.

За проявленный героизм, козельчанина было решено представить к награде, и он посмертно был награжден Орденом Мужества.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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скоро вас ждет приятный сюрприз в части комментариев.

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