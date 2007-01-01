Погибший в СВО доброволец из Калужской области посмертно награжден Орденом Мужества

В Козельске простились Алексеем Савиным.

В среду, 7 августа, в Козельске прощались с местным жителем – солдатом Алексеем Сергеевичем Савиным.

Мужчина добровольцем пошел на СВО, где во время выполнения боевой задачи погиб.

- Был отважным и смелым стрелком, выручал товарищей и всегда был готов грудью защитить сослуживца, - сказала о земляке глава администрации Козельского района Елена Слабова.

За проявленный героизм, козельчанина было решено представить к награде, и он посмертно был награжден Орденом Мужества.