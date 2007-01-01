В Калужской области сдали в эксплуатацию четырехкилометровый участок дороги

В Боровском районе с опережением графика завершили ремонт дороги по нацпроекту БКД.

Речь идёт об участке «Малоярославец-Боровск-Комлево», сообщила в среду, 7 августа, пресс-служба правительства Калужской области.

Дорожные строители заменили щебеночное покрытие новым асфальтобетонным. Кроме этого, на участке в 4 километра укрепили обочины и распланировали откосы. Подрядчик в завершении нанес дорожную разметку и поставил необходимые дорожные знаки.

Лабораторные испытания подтвердили качество нового дорожного полотна.

- Помимо ремонта дорог по БКД, в Боровском районе реконструируются мосты через реки Протва и Межиха, а на части дорог восстанавливаются автобусные остановки, - уточнили в министерстве транспорта Калужской области.