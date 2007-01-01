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Владислав Шапша поручил проработать вопрос помощи Курской области

Софья Фирсова
17:39 сегодня
0 354
Читайте KP40.RU:

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале о том, что дал поручение оперативному штабу проработать возможность помощи жителям Курской области.

В приграничных зонах Курской области ВСУ устроили обстрел жилых домов и гражданских зданий. Владислав Шапша выразил соболезнования жителям региона, чьи родные пострадали в ходе обстрела.

Ранее поручения по оказанию помощи пострадавшим получили от президента РФ гражданские ведомства.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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