Владислав Шапша поручил проработать вопрос помощи Курской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале о том, что дал поручение оперативному штабу проработать возможность помощи жителям Курской области.

В приграничных зонах Курской области ВСУ устроили обстрел жилых домов и гражданских зданий. Владислав Шапша выразил соболезнования жителям региона, чьи родные пострадали в ходе обстрела.

Ранее поручения по оказанию помощи пострадавшим получили от президента РФ гражданские ведомства.