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Общество

МТС будет бесплатно предупреждать калужских абонентов об утечках их данных из других организаций

Цифровая экосистема МТС сообщила о том, что внедрила в сервис «Защитник» функцию поиска утечек персональных данных.
14:34 сегодня
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Функция уже доступна бесплатно для всех абонентов МТС в Калужской области. С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи сервиса будут получать рекомендации о том, как необходимо действовать для сохранности данных.   

Мошенники могут воспользоваться персональными данными клиентов, чтобы оформить кредит или украсть деньги. По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – два раза. Среди утекших данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.  

Решение от МТС уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник». Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, абонентам нужно будет просто обновить на своем смартфоне приложении «Мой МТС».

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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