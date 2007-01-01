МТС будет бесплатно предупреждать калужских абонентов об утечках их данных из других организаций

Цифровая экосистема МТС сообщила о том, что внедрила в сервис «Защитник» функцию поиска утечек персональных данных.

Функция уже доступна бесплатно для всех абонентов МТС в Калужской области. С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи сервиса будут получать рекомендации о том, как необходимо действовать для сохранности данных.

Мошенники могут воспользоваться персональными данными клиентов, чтобы оформить кредит или украсть деньги. По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – два раза. Среди утекших данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.

Решение от МТС уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник». Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, абонентам нужно будет просто обновить на своем смартфоне приложении «Мой МТС».