Завершается облицовка фасада в новом здании калужского ТЮЗа
Чиновники пришли на стройку с инспекцией.
В среду, 7 августа, минстрой Калужской области озвучил итоги инспекции областных чиновников на калужскую стройку века – нового Театра юного зрителя, который уж который год возводят на месте бывшего рынка.
На объекте побывали замгубернатора Ольга Иванова, директор областного УКСа Василий Полежаев и министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Подрядчики доложили, что завершается облицовка фасада, идет подготовка к установке ограждений на открытых верандах, а внутри продолжаются отделочные работы.
Плиткой уже облицованы лестничные и центральные марши, а также фойе.
Напомним, объект должны сдать к началу учебного года.
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