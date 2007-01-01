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Общество

Завершается облицовка фасада в новом здании калужского ТЮЗа

Чиновники пришли на стройку с инспекцией.
Сергей ПЕТРОВ
13:43 сегодня
0 258
Фото предоставлено минстроем Калужской области
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В среду, 7 августа, минстрой Калужской области озвучил итоги инспекции областных чиновников на калужскую стройку века – нового Театра юного зрителя, который уж который год возводят на месте бывшего рынка.

На объекте побывали замгубернатора Ольга Иванова, директор областного УКСа Василий Полежаев и министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Подрядчики доложили, что завершается облицовка фасада, идет подготовка к установке ограждений на открытых верандах, а внутри продолжаются отделочные работы.

Плиткой уже облицованы лестничные и центральные марши, а также фойе.

Напомним, объект должны сдать к началу учебного года.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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