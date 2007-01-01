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«Озон» построит в Калуге гигантский склад

Компания уже объявила конкурс на строительство.
Сергей ПЕТРОВ
11:34 сегодня
0 1879
Читайте KP40.RU:

Сообщения о новом проекте крупного маркетплейса появились в федеральных СМИ в среду, 7 августа.

Пресс-служба Ozon подтвердила эти планы. Там уточнили, что прием заявок продлится до 9 августа. По предварительным оценкам в проект вложат около 8 миллиардов рублей.

Первую очередь строительства завершат к 2026 году и склады заработают в первой его половине. Вторая очередь заработает еще через год – в 2027-м.

Складские помещения займут участок более 15 гектар. К ним подведут все коммуникации и подъездные пути.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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