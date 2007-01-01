«Озон» построит в Калуге гигантский склад

Компания уже объявила конкурс на строительство.

Сообщения о новом проекте крупного маркетплейса появились в федеральных СМИ в среду, 7 августа.

Пресс-служба Ozon подтвердила эти планы. Там уточнили, что прием заявок продлится до 9 августа. По предварительным оценкам в проект вложат около 8 миллиардов рублей.

Первую очередь строительства завершат к 2026 году и склады заработают в первой его половине. Вторая очередь заработает еще через год – в 2027-м.

Складские помещения займут участок более 15 гектар. К ним подведут все коммуникации и подъездные пути.