В Калужской области похоронят погибшего в СВО

Администрация Бабынинского района озвучила время и место церемонии.

В среду, 7 августа, в Бабынино состоится церемония прощания с местным жителем Алексеем Богомоловым, который погиб в зоне СВО.

Это произошло еще 13 декабря, но возможность попрощаться с солдатом появилась только сейчас.

- Прощание состоится в 11:00 по адресу: ул. Ленина, д. 9 (площадь около почты), - говорится в сообщении администрации. - В 11:30 — отпевание в храме, а в 12:00 проводим Алексея в последний путь на кладбище в с. Бабынино.