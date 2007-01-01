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В Калужской области похоронят погибшего в СВО

Администрация Бабынинского района озвучила время и место церемонии.
Сергей ПЕТРОВ
08:02 сегодня
2 1792
Фото предоставлено администрацией Бабынинского района
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В среду, 7 августа, в Бабынино состоится церемония прощания с местным жителем Алексеем Богомоловым, который погиб в зоне СВО.

Это произошло еще 13 декабря, но возможность попрощаться с солдатом появилась только сейчас.

- Прощание состоится в 11:00 по адресу: ул. Ленина, д. 9 (площадь около почты), - говорится в сообщении администрации. - В 11:30 — отпевание в храме, а в 12:00 проводим Алексея в последний путь на кладбище в с. Бабынино.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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