В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор

Высота флагштока – 40 метров, а размер российского флага 9 на 12 метров.

Основание в районе сквера имени Волкова готовили несколько месяцев. Во вторник, 6 августа градоначальник сообщил о начале работ по установке самого флагштока.

- Монтаж флага России начался на въезде в Калугу, - написал Дмитрий Денисов на своей странице в соцсетях. - Необходимые материалы постепенно завозят на площадку. Напомню, что работы проводятся полностью за внебюджетные средства.

Полностью работы, возможно, завершат накануне Дня города и огромный триколор будет поднят под день рождения Калуги.