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Общество

В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор

Высота флагштока – 40 метров, а размер российского флага 9 на 12 метров.
Владимир Андреев
07:37 сегодня
1 1147
Читайте KP40.RU:

Основание в районе сквера имени Волкова готовили несколько месяцев. Во вторник, 6 августа градоначальник сообщил о начале работ по установке самого флагштока.

- Монтаж флага России начался на въезде в Калугу, - написал Дмитрий Денисов на своей странице в соцсетях. - Необходимые материалы постепенно завозят на площадку. Напомню, что работы проводятся полностью за внебюджетные средства.

Полностью работы, возможно, завершат накануне Дня города и огромный триколор будет поднят под день рождения Калуги.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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