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Новость дня Общество

Калужские экспортёры нашли бизнес-партнёров в Узбекистане

По итогам прошедшей с 29 июля по 2 августа бизнес-миссии в Узбекистан, которая была организована Центром поддержки экспорта Калужской области, калужские бизнесмены договорились о сотрудничестве с компаниями из Узбекистана.
11:08 сегодня
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В бизнес-миссии в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» приняли участие 5 калужских компаний - производителей климатического и автомобильного оборудования, электроники, полиэтиленовой пленки и модульных домов: ООО «Рефкул», ООО «АвтоТрейд», ООО «АЭ Деталь», ООО «Стелос», ООО «Неотипи».

Руководство компании «Рефкул» встретилось с дирекцией проекта «Новый Ташкент», которая застраивает 20 га новой городской инфраструктуры и нуждается в закупке климатического оборудования.  Кроме того, «Рефкул» провел переговоры с крупнейшим дистрибьютором холодильного оборудования, компанией «Азиапромторг». На данный момент обсуждаются условия поставки оборудования.

Представители ООО «Стелос» встретились с Президентом ассоциации производителей пищевой продукции Узбекистана и презентовали свои предложения по упаковке. Компания «Неотипи» съездила на площадки в ташкентские горы и рекреационные зоны, провела переговоры с собственником отеля «Heavens Garden» о совместном проекте, который можно реализовать на его земле с помощью быстровозводимых модулей.

Компания-производитель автоэлектроники «АЭ Деталь» и предприятие по разработке и производству автомобильного электрооборудования «АвтоТрейд» провели встречи с местным подразделением «KAMAZ», самой большой сетью сервисных центров грузовиков «MAN», а также посетили автозавод «ADM Jizzakh», встретились с дирекцией «Uzavtosanoat», структуры которой производят около 450 000 автомобилей в год.

Работа по освоению рынка Узбекистана нашими компаниями будет продолжена. Предприниматели с обеих сторон готовы к дальнейшему сотрудничеству и дополнительным встречам.

Напомним, Центр поддержки экспорта помогает компаниям подготовить стенды для участия в выставках, а также занимается организацией зарубежных бизнес-миссий с участием предпринимателей Калужской области. По вопросам участия необходимо обращаться к главному специалисту ЦПЭ Икрому Ходжаеву: hodzjaev.i@kalugaexport.ru, телефон: +79108600160

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Лента комментариев
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
14:37 сегодня
1 720
harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

...
Криминал
В Калуге за похищения людей осудили банду вымогателей
14:08 сегодня
1 804
mrTJohn

АИ-92 на калужских заправках составила 49 рублей 14 копеек

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
10:04 сегодня
2 543
дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
09:23 сегодня
2 543
Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

...
Авто и транспорт
Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
23:38 05.08
1 469
ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:21 05.08
39 11411
ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

...
Общество
Укравшего космонавтика Таю калужанина отправят на обязательные работы
19:12 05.08
1 877
ajax

Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

...
Спорт
В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс
17:49 05.08
1 565
Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
17:26 05.08
5 2258
Бешеный Кузнечик

Стиль интересный. Вроде и мультяшность, но в то же время и реалистично. Молодец, так держать.

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Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
12:41 05.08
5 2258
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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