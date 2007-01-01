Калужские экспортёры нашли бизнес-партнёров в Узбекистане

По итогам прошедшей с 29 июля по 2 августа бизнес-миссии в Узбекистан, которая была организована Центром поддержки экспорта Калужской области, калужские бизнесмены договорились о сотрудничестве с компаниями из Узбекистана.

В бизнес-миссии в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» приняли участие 5 калужских компаний - производителей климатического и автомобильного оборудования, электроники, полиэтиленовой пленки и модульных домов: ООО «Рефкул», ООО «АвтоТрейд», ООО «АЭ Деталь», ООО «Стелос», ООО «Неотипи».

Руководство компании «Рефкул» встретилось с дирекцией проекта «Новый Ташкент», которая застраивает 20 га новой городской инфраструктуры и нуждается в закупке климатического оборудования. Кроме того, «Рефкул» провел переговоры с крупнейшим дистрибьютором холодильного оборудования, компанией «Азиапромторг». На данный момент обсуждаются условия поставки оборудования.

Представители ООО «Стелос» встретились с Президентом ассоциации производителей пищевой продукции Узбекистана и презентовали свои предложения по упаковке. Компания «Неотипи» съездила на площадки в ташкентские горы и рекреационные зоны, провела переговоры с собственником отеля «Heavens Garden» о совместном проекте, который можно реализовать на его земле с помощью быстровозводимых модулей.

Компания-производитель автоэлектроники «АЭ Деталь» и предприятие по разработке и производству автомобильного электрооборудования «АвтоТрейд» провели встречи с местным подразделением «KAMAZ», самой большой сетью сервисных центров грузовиков «MAN», а также посетили автозавод «ADM Jizzakh», встретились с дирекцией «Uzavtosanoat», структуры которой производят около 450 000 автомобилей в год.

Работа по освоению рынка Узбекистана нашими компаниями будет продолжена. Предприниматели с обеих сторон готовы к дальнейшему сотрудничеству и дополнительным встречам.

Напомним, Центр поддержки экспорта помогает компаниям подготовить стенды для участия в выставках, а также занимается организацией зарубежных бизнес-миссий с участием предпринимателей Калужской области. По вопросам участия необходимо обращаться к главному специалисту ЦПЭ Икрому Ходжаеву: hodzjaev.i@kalugaexport.ru, телефон: +79108600160