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Новость дня Общество

В Калужской области ищут женщину в полосатой кофте

Ей необходима медицинская помощь.
Софья Фирсова
09:46 сегодня
0 536
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Елена Лосева пропала в Обнинске. 36-летнюю женщину ищут с 5 августа. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост женщины - 160 сантиметров, она плотного телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. Она была одета в черную-белую кофту в полоску, в черно-белые брюки и бордовые кроссовки.

Если вы видели пропавшую или располагаете какой-либо информацией, позвоните по номеру: 8 800 700 54 52 или 112.

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лизаалерт
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Лента комментариев
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

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Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
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harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

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mrTJohn

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дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

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Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

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ILR

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Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

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Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

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согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

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17:26 05.08
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Бешеный Кузнечик

Стиль интересный. Вроде и мультяшность, но в то же время и реалистично. Молодец, так держать.

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12:41 05.08
5 2258
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Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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