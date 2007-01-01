В Калужской области ищут женщину в полосатой кофте

Ей необходима медицинская помощь.

Елена Лосева пропала в Обнинске. 36-летнюю женщину ищут с 5 августа. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост женщины - 160 сантиметров, она плотного телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. Она была одета в черную-белую кофту в полоску, в черно-белые брюки и бордовые кроссовки.

Если вы видели пропавшую или располагаете какой-либо информацией, позвоните по номеру: 8 800 700 54 52 или 112.