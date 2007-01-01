Клещи покусали 61 жителя Калужской области
Статистику с 29 июля по 4 августа предоставил региональный Роспотребнадзор.
Среди 61 человека было девять детей. Чаще всего за медицинской помощью обращались жители Калуги. Также случаи были зафиксированы в Кировском, Юхновском, Дзержинском, Думиничском, Барятинском, Спас-Деменском, Медынском районах.
Практически в 17 случаях клещи были заражены боррелиозом.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....
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