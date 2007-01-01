Клещи покусали 61 жителя Калужской области

Статистику с 29 июля по 4 августа предоставил региональный Роспотребнадзор.

Среди 61 человека было девять детей. Чаще всего за медицинской помощью обращались жители Калуги. Также случаи были зафиксированы в Кировском, Юхновском, Дзержинском, Думиничском, Барятинском, Спас-Деменском, Медынском районах.

Практически в 17 случаях клещи были заражены боррелиозом.