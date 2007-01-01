285 гектаров земли пригодны для развития туризма в Калужской области

Создавать туристические объекты можно на 31 участке.

Территорию, пригодную для развития туризма в регионе, выявили в рамках проекта Росреестра "Земля для туризма". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области. Всего 31 объект пригоден для создания объектов, которые смогут привлечь туристов в регион.

Они находятся как в областном центре, так и в Малоярославецком, Мещовском, Жиздринском, Думиничском, Козельском, Кировском, Мосальском , Барятинском, Ульяновском районах. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что количество вовлечённых в проект регионов увеличилось до 65, из них 20 присоединились с начала 2024 года.

Только за первое полугодие выявлено 178 участков площадью 9,9 тыс. га для создания туристических объектов, а также 83 объекта туристического интереса. В пользование уже предоставлено 47 участков и территорий площадью 425,8 га. Проект реализуется по всей стране с 2022 года. За все время было выявлено 809 участков и территорий.