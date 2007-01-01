+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 285 гектаров земли пригодны для развития туризма в Калужской области
Общество

285 гектаров земли пригодны для развития туризма в Калужской области

Создавать туристические объекты можно на 31 участке.
Софья Фирсова
15:55 сегодня
0 314
Читайте KP40.RU:

Территорию, пригодную для развития туризма в регионе, выявили в рамках проекта Росреестра "Земля для туризма". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области. Всего 31 объект пригоден для создания объектов, которые смогут привлечь туристов в регион.

Они находятся как в областном центре, так и в Малоярославецком, Мещовском, Жиздринском, Думиничском, Козельском, Кировском, Мосальском , Барятинском, Ульяновском районах. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что количество вовлечённых в проект регионов увеличилось до 65, из них 20 присоединились с начала 2024 года.

Только за первое полугодие выявлено 178 участков площадью 9,9 тыс. га для создания туристических объектов, а также 83 объекта туристического интереса. В пользование уже предоставлено 47 участков и территорий площадью 425,8 га. Проект реализуется по всей стране с 2022 года. За все время было выявлено 809 участков и территорий.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
нико

Очень понравились рисунки. Интересно рассматривать то, как изображены детали. Талант. Спасибо.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
07:32 сегодня
2 1845
Василёк

и чего тут доброго ? проясните дураку.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
22:10 04.08
2 1845
Василёк

предложенная дичь ничем не лучше дичи имеющейся.

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
22:03 04.08
3 2297
АннаАнюта

А качели зачем? Или от Горуправы их нужно куда- то перенести? Но только не сюда!

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
23:52 03.08
6 2369
ILR

Пошла горяченькая - надолго ли?...

...
Общее
Модернизация сетей и почему крайние всегда жители...
21:44 03.08
1 284
VGA

Бом Дыта - аналог калужского троллейбуса. Калужские троллейбусы ездят на бензине, в доме быта только одно ателье соответствует профилю.

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
18:20 03.08
6 2369
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами.

...
Общество
3 августа родился генерал-полковник Иван Болдин
13:13 03.08
2 5635
Н.Влюбчивый

Деньги на выпиливание деревьев нужно брать с дорожных служб. Неоднократно видел, что при ремонте дорог и установки новых бордюров, дорожные рабочие топором обрубают кони деревьев, чтобы они не мешали создавать бетонную подушку при установке бордюров.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Луначарского
12:15 03.08
1 1580
Meshootka

Новая статья заработка для псевдо"главарха"? Пятнашки ...

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
11:16 03.08
3 2297
Meshootka

Займите "главарха" его прямыми обязанностями. Хватит уже его поделками город захламлять.

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
09:53 03.08
6 2369
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Im9mZHdpcml1aUNkNGNSTEtKQ1FQT0E9PSIsInZhbHVlIjoiMkZGdmw1cytnaUU0V0VqUGZzaUdyR2N5ZE1MSGI1R0VjdTJGeDN3MG1YekQ1QVBkamt0YmtsMTN3YTBJa2tEQTIrMmUrZ0ZzVExvMTZnbm1teUZ5aHd5S2dpNCtxY1NUTDdidStFYzhiaDJYLzdFaTJsMGlHOVA1VVJMVUgzL0FnUDZkL3REOWZTUzYzd2sxczQ5eTV1bENSTVFSUllWaFY5cFVvd2MyNzJuTzl4NnJTMnhrNTdyYVV2TjdLbm1KcUthbUdUckZZYVhiZloyT2Y0QUxvMXpHL2wyd1JGS0Q3V1ZLWnRLWVhZcGtpbS9FdUlnUGhxNk9IN1ZvcG1MUXFWdTY0ak9PY3dROTRIMEQyTG1sc0QzcVJ6REh4SU1RdzFER3BwM2ZMZ0ZkeS9pWkhtVGlldVNnSzRBVnplL0FwN2JleHV0aVFOdFlGY1h2VU5JUmVNQTB0eHBzeURoaTd2Zk9jWjR2QXM3Qy8yY2xzN0lKcFdSY3MwQ0k0Z0tSQ0tuY3lOQktPMmMrZ2hQd3FjdXYwV3doNk9la2k3dFA3Sms5M0xCS1k2bHJ0bmh6VFdVSkEzYlNicWdSWjZnYWtaOG9JRkxlL05yNC9CdmwvUFJJdkFRQ2JEQ0tpcXVrczBxT2hJZjhsZ3JOZk1ULzVHMUN4QlVTdVBrdUM2MVFHV1Vldjl4SWRCUTJTb1FpK2Iycmx0VXNjdW1lbUJ4MldObGJXS1dLUThxOVdjSXBqS3p1b3VWWGFIREJ1NmRIUklSRVk0VmFtWFBLclpZbXBydE5ZbWJVRmxpZVljSmlXVkpYYnQrV0dWbjY5aTFEYkNER2kwYjRrMEh3MElKayIsIm1hYyI6IjI4YTA5Nzc0ZGRmZDVjYjIzNDY0MjVlMTRiMDEyNTUxYjQxZWVmNWNkMjZlNDg1MWQ3YjQ1Mjg5MGY5ZDU4MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImxKTXpaU2x0dDI4clhOblowd3ZMMkE9PSIsInZhbHVlIjoiM3pQcUZBem1HZk1YVEFtR2pDb3g2d1ZXWWw5cmpNMU9PYytHaitSWWlxV1QxQVFIMjJqSEhxbFZnTWNUa1ZMbUxkODM4Sk1IS1pxbXJZeHBET1lBcFpnRklLeUszNmNmcG1LM1RwNWVRT0NyQnlJUXJ4N2hVMTBOOEtqRlQvd3BOWDRsUDFoNnBOcHRJMi9Wa1g1eGR4RmNsMG1jYmNUeFFDZlpMTVRaa25obW5VRXVXSGxaaHU4QUNXaWtscUVUSnFJdndSbkxNempzSHIyRDVvcUppRGlzZkgrbVlZQ1NvV3FLUkg2dzJXcTc5Ymw1SmlmYTNhOUcrejBGU01jbkhvZWwxZVkxc0NFSjZEWmlwelZQNkhJRS9mRnFXTDI1NmlISGFJZEc5ZStqREdhamtteGhUWU9EcXRMWjB2L3N5V3QzN0htd3VHbEFQNDlMam9JUkNHV1JqalpGM244dXdLQldtMGVKcXBzdmFYOEQ1aG9zVE9heEttMzV3YWtjRVpVdTE2MzE2b0tYeFVjb29QWFZuRkt6azJZMXR0TlE4Vnl4K0t6TDV0czAxdG50RjhHSk5XR3IwaHRjdlRjQiIsIm1hYyI6ImM5N2ZjYjZkZjQ3ZWNhNjNmYTRkMzg2Y2Y2NzFiNzI1M2M1YTI4YzYwNjczODdhMTQyNmQyNTdhNjUyMzM1MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+