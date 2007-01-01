Укравшего космонавтика Таю калужанина отправят на обязательные работы
На данный момент приговор в законную силу не вступил.
В мае пьяный калужанин украл фигурку космонавтика в сквере Карпова.
Стоимость космонавтика Таи оценили в сумму свыше 137 тысяч рублей.
Молодому человеку назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....
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