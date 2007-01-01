Ко Дню знаний в Калужской области проверят 574 учебных заведения
Подготовку к новому учебному году обсудили губернатор Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев на координационном совещании. Об этом проинформировали в региональной пресс-службе правительства.
Одной из тем обсуждение стали дополнительные меры безопасности ко Дню знаний. Накануне учебного года все школы и университеты комплексно проверяют, силовые ведомства готовятся к усиленному режиму работы.
Всего в регионе 574 муниципальных учебных заведений. Все они будут взяты под видеонаблюдение, а их территорию проверят на наличие взрывных устройств.
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