Ко Дню знаний в Калужской области проверят 574 учебных заведения

Подготовку к новому учебному году обсудили губернатор Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев на координационном совещании. Об этом проинформировали в региональной пресс-службе правительства.

Одной из тем обсуждение стали дополнительные меры безопасности ко Дню знаний. Накануне учебного года все школы и университеты комплексно проверяют, силовые ведомства готовятся к усиленному режиму работы.

Всего в регионе 574 муниципальных учебных заведений. Все они будут взяты под видеонаблюдение, а их территорию проверят на наличие взрывных устройств.