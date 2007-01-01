На развитие инфраструктуры детского отдыха в Калужской области выделяется более 52 миллионов

Как стало известно в понедельник, 5 августа, средства предоставит федеральный бюджет в порядке дополнительного финансирования

Назначение финансирования – строительство новых корпусов в лагере «Витязь». Годом раньше здесь уже появились два новых корпуса. Более 500 детей смогли дополнительно принять участие в профильных сменах.

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил за помощь региону в вопросе детского отдыха председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также Правительство РФ и Министерство просвещения страны.

Губернатор уточнил в своем ТГ-канале, что Калужская область вошла в число 13-ти регионов, получающих такую поддержку.