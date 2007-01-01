На развитие инфраструктуры детского отдыха в Калужской области выделяется более 52 миллионов
Назначение финансирования – строительство новых корпусов в лагере «Витязь». Годом раньше здесь уже появились два новых корпуса. Более 500 детей смогли дополнительно принять участие в профильных сменах.
Губернатор Владислав Шапша поблагодарил за помощь региону в вопросе детского отдыха председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также Правительство РФ и Министерство просвещения страны.
Губернатор уточнил в своем ТГ-канале, что Калужская область вошла в число 13-ти регионов, получающих такую поддержку.
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....