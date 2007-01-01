Сегодня свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники России

В первое воскресенье августа с 1940 года в России отмечают День железнодорожника. Указ об учреждении в России этого праздника был подписан Николаем II 25 июня 1869 года к 100-летию со дня рождения Николая I. После революции праздник не отмечался, традицию возобновили только в 1936 году.

С праздником жителей региона поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он рассказал историю машиниста Валерия Ковалева.

- Валерий Викторович Ковалев в детстве, когда впервые увидел тепловоз, сразу загорелся мечтой управлять этой большой сложной машиной. И вот уже более 40 лет в профессии. Сейчас работает машинистом маневрового тепловоза на станции Тихонова Пустынь. На железной дороге трудилась и его жена Любовь Евгеньевна, сейчас она на заслуженном отдыхе. По стопам родителей пошёл сын Александр, он машинист пригородных дизель-поездов, - отметил губернатор.

Также Шапша уточнил, что для его семьи это особый день, так как его дед и прадед были машинистами паровоза.

- От всего сердца поздравляю ветеранов, сотрудников отрасли с профессиональным праздником. Спасибо за ответственный труд и профессионализм. Благополучия, успехов и всего самого доброго! - подытожил губернатор.