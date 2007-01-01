Жители Калужской области попросили помочь в поисках собаки

Хозяева предполагают, что питомца украли.

Той-терьер черного цвета по кличке Кнопа пропал 17 июля в СНТ Рябинки.

-Помогите найти, может быть где угодно, хозяйка очень переживает... Свидетели видели, как мужчина посадил в машину, - написала наша читательница.

Если вы видели Кнопу, обратитесь по номеру: 89998479036 или по ссылке: https://vk.com/wall557919593_22