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Общество

Жители Калужской области попросили помочь в поисках собаки

Хозяева предполагают, что питомца украли.
Софья Фирсова
10:15 сегодня
0 464
Читайте KP40.RU:

Той-терьер черного цвета по кличке Кнопа пропал 17 июля в СНТ Рябинки.

-Помогите найти, может быть где угодно, хозяйка очень переживает... Свидетели видели, как мужчина посадил в машину, - написала наша читательница.

Если вы видели Кнопу, обратитесь по номеру: 89998479036 или по ссылке: https://vk.com/wall557919593_22

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Лента комментариев
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