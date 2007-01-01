Жители Калужской области попросили помочь в поисках собаки
Хозяева предполагают, что питомца украли.
Той-терьер черного цвета по кличке Кнопа пропал 17 июля в СНТ Рябинки.
-Помогите найти, может быть где угодно, хозяйка очень переживает... Свидетели видели, как мужчина посадил в машину, - написала наша читательница.
Если вы видели Кнопу, обратитесь по номеру: 89998479036 или по ссылке: https://vk.com/wall557919593_22
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....
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