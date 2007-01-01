Жители Ферзиково опять жалуются на вонючий завод
- На часах 23:50, ночь, закрыты все окна, закрыты все двери, но дышать невозможно, - рассказала на днях местная жительница. - Это невыносимо терпеть. Ужасный зловонный запах. Когда это закончится? В доме находится четверо детей! И мы дышим этим, мы задыхаемся в собственном доме, на свой территории, как это назвать? Разве это не преступление? Нам плохо, мы задыхаемся.
В администрации Ферзиковского района сообщили, что завод возобновил свою работу согласно судебному решению.
- Сейчас все еще ведется судопроизводство, - говорится в комментарии чиновников. - Вопрос переноса производственной площадки в процессе решения. В планах завершить этот процесс до нового года. О ходе работ будем информировать в своих социальных сетях. Мы принимаем все меры, чтобы этот вопрос был решен максимально быстро.
В конце весны власти сообщали, что завод решением суда остановлен на 80 дней.
В Следственном комитете на днях сообщили, что по ситуации в Ферзиково расследуется уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы».
А с другой стороны, такие решётки с поперечными полосами будут меньше пропускать воды во время ливней или таяния снега, и скорее забьются мусором! И тогда они вообще перестанут пропускать воду. А этому деду надо было или каску надеть на голову или вообще прекратить ездить на велосипеде по улицам в силу своего возраста!...
По мне надо было от атака переход в сбербанк убрать,а вот проход с площади победы на к сберу оставить,там зебра есть от островка на площадь,надо продлить и все.А теперь круг давать,чтобы на площадь попасть.Странное решение тут убирают,а по факту тоже самое на Степана Разина такой же переход,на Сквере мира около 21 века,там такое количество людей,если не больше!Там никто не жалуется почему то,такой же переход около Мебельного на Гагарина,тоже пробки.....