Жители Ферзиково опять жалуются на вонючий завод

Эта проблема уже не раз обсуждалась в течение последнего года, но решения пока нет.

- На часах 23:50, ночь, закрыты все окна, закрыты все двери, но дышать невозможно, - рассказала на днях местная жительница. - Это невыносимо терпеть. Ужасный зловонный запах. Когда это закончится? В доме находится четверо детей! И мы дышим этим, мы задыхаемся в собственном доме, на свой территории, как это назвать? Разве это не преступление? Нам плохо, мы задыхаемся.

В администрации Ферзиковского района сообщили, что завод возобновил свою работу согласно судебному решению.

- Сейчас все еще ведется судопроизводство, - говорится в комментарии чиновников. - Вопрос переноса производственной площадки в процессе решения. В планах завершить этот процесс до нового года. О ходе работ будем информировать в своих социальных сетях. Мы принимаем все меры, чтобы этот вопрос был решен максимально быстро.

В конце весны власти сообщали, что завод решением суда остановлен на 80 дней.

В Следственном комитете на днях сообщили, что по ситуации в Ферзиково расследуется уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы».