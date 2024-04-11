Кредитная карта может стать «подушкой безопасности», когда надо собрать детей в школу
В преддверии нового учебного года родителям школьников и студентов предстоят весомые траты. На помощь может прийти кредитная карта: ПСБ дает возможность жителям Калужской области пользоваться ей бесплатно, оплачивать покупки любых товаров и услуг без необходимости выплачивать банку проценты в течение 101 дня. То есть уже сейчас с помощью кредитки можно решать текущие финансовые задачи – например, закупать все необходимое к школе, заканчивать ремонт или планировать отпуск, а вернуть израсходованные деньги можно будет еще только в конце беспроцентного периода. Отсчет начинается после первой покупки. Когда задолженность по карте будет погашена, льготный период восстановится.
Минимальный ежемесячный платеж — это сколько?
Не забываем, что пользование кредитной картой требует финансовой дисциплины: если потраченные средства мы планируем вернуть только спустя три месяца, то нужно обязательно вносить минимальный ежемесячный платеж. В ПСБ по карте «101 без %»* это всего 3% от суммы долга.
Кстати, выгоднее погашать долг суммами, крупнее минимального ежемесячного платежа. Тогда он будет уменьшаться быстрее.
Что можно оплачивать кредитной картой?
Кредитную карту можно использовать для покупок товаров и услуг, а также для оплаты ЖКХ в пределах доступного лимита.
Как заработать?
После оформления кредитной карты в течение двух недель банк начислит 1000 баллов** на бонусный счет, а спустя год – еще 20 000. Дополнительно к этому по карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счет. Все баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.
– Доверие к кредитным картам в последние годы значительно выросло, потому что калужане научились ими пользоваться, причем не только как финансовым резервом. С их помощью клиенты формируют пассивный доход. Сейчас мы запустили акцию «13-я зарплата»***, которая позволяет получить приятный бонус в размере 20 000 рублей тем, кто постоянно пользовался картой, – прокомментировал Антон Кулешов, директор ПСБ в Калуге.
Что нужно делать?
Чтобы по итогам акции заработать «13-ю зарплату», нужно 12 месяцев пользоваться кредитной картой ПСБ и оплачивать ею покупки хотя бы на 20 000 рублей в месяц. При начислении вознаграждения банк будет учитывать безналичные оплаты, а снятие наличных и переводы в расчет не пойдут. Начисление бонусов и подведение итогов акции ПСБ сделает не позднее 30 сентября 2025 года.
* Кредитная Карта «101 день без %» . Процентная ставка для карт, выпущенных с 11.04.2024 г., с лимитом от 10 000 до 1 000 000 рублей — 39,5% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период — 101 день. Годовое обслуживание — 0 рублей. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях в первый месяц – бесплатно, со второго месяца 99 рублей, и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги стоимость обслуживания не возмещается. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от Платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Информация действительна на дату публикации. ПАО "Промсвязьбанк", psbank.ru
**Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течении 14 дней со дня получения кредитной карты «100+» совершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 5 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП/ снятия/ переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов.
***Акция «13-я зарплата от ПСБ» предполагает выплату вознаграждения не позднее 30 сентября 2025 г. клиентам ПСБ в виде бонусных баллов программы лояльности «Кешбэк». В акции участвуют клиенты, оформившие в ПСБ с 17 июня по 18 августа 2024 г. кредитную карту 101 день без % («100+») и совершавшие операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 20 000 руб. ежемесячно в течение 12 месяцев с даты получения карты. Полные условия акции на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!...
А может слишком много машин в городе?...
аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку....
Коньки подкинул...
Стали известны подробности
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....
Правильное решение. И не надо говорить,что бабушкам трудно пройти 100 метров до соседнего перехода.В многих местах ,только до автобусной осановки или магазина, нужно пройти не одну сотню метров. Невозможно около каждого дома построить переход....
Можно было подойти к проблеме этого затора по-другому: перекрыть на этом куске автомобильное движение, а автомобили пустить через Степана Разина, Тульскую, Энгельса...
"а также в районе сквера Защитников Отечества." А тут безопасно? У жителей спросили мнение о переносе перехода? Или только у водителей? Пробок меньше не станет....