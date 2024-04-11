Кредитная карта может стать «подушкой безопасности», когда надо собрать детей в школу

Мы обратились к экспертам ПСБ и выяснили, можно ли пользоваться деньгами банка и не платить проценты? (Спойлер: можно. А если участвовать в акции, то еще и заработать 20 000 рублей. Главное — контролировать расходы и успевать вносить платежи в льготный период).

В преддверии нового учебного года родителям школьников и студентов предстоят весомые траты. На помощь может прийти кредитная карта: ПСБ дает возможность жителям Калужской области пользоваться ей бесплатно, оплачивать покупки любых товаров и услуг без необходимости выплачивать банку проценты в течение 101 дня. То есть уже сейчас с помощью кредитки можно решать текущие финансовые задачи – например, закупать все необходимое к школе, заканчивать ремонт или планировать отпуск, а вернуть израсходованные деньги можно будет еще только в конце беспроцентного периода. Отсчет начинается после первой покупки. Когда задолженность по карте будет погашена, льготный период восстановится.

Минимальный ежемесячный платеж — это сколько?

Не забываем, что пользование кредитной картой требует финансовой дисциплины: если потраченные средства мы планируем вернуть только спустя три месяца, то нужно обязательно вносить минимальный ежемесячный платеж. В ПСБ по карте «101 без %»* это всего 3% от суммы долга.

Кстати, выгоднее погашать долг суммами, крупнее минимального ежемесячного платежа. Тогда он будет уменьшаться быстрее.

Что можно оплачивать кредитной картой?

Кредитную карту можно использовать для покупок товаров и услуг, а также для оплаты ЖКХ в пределах доступного лимита.

Как заработать?

После оформления кредитной карты в течение двух недель банк начислит 1000 баллов** на бонусный счет, а спустя год – еще 20 000. Дополнительно к этому по карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счет. Все баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.

– Доверие к кредитным картам в последние годы значительно выросло, потому что калужане научились ими пользоваться, причем не только как финансовым резервом. С их помощью клиенты формируют пассивный доход. Сейчас мы запустили акцию «13-я зарплата»***, которая позволяет получить приятный бонус в размере 20 000 рублей тем, кто постоянно пользовался картой, – прокомментировал Антон Кулешов, директор ПСБ в Калуге.

Что нужно делать?

Чтобы по итогам акции заработать «13-ю зарплату», нужно 12 месяцев пользоваться кредитной картой ПСБ и оплачивать ею покупки хотя бы на 20 000 рублей в месяц. При начислении вознаграждения банк будет учитывать безналичные оплаты, а снятие наличных и переводы в расчет не пойдут. Начисление бонусов и подведение итогов акции ПСБ сделает не позднее 30 сентября 2025 года.

* Кредитная Карта «101 день без %» . Процентная ставка для карт, выпущенных с 11.04.2024 г., с лимитом от 10 000 до 1 000 000 рублей — 39,5% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период — 101 день. Годовое обслуживание — 0 рублей. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях в первый месяц – бесплатно, со второго месяца 99 рублей, и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги стоимость обслуживания не возмещается. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от Платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Информация действительна на дату публикации. ПАО "Промсвязьбанк", psbank.ru

**Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течении 14 дней со дня получения кредитной карты «100+» совершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 5 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП/ снятия/ переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов.

***Акция «13-я зарплата от ПСБ» предполагает выплату вознаграждения не позднее 30 сентября 2025 г. клиентам ПСБ в виде бонусных баллов программы лояльности «Кешбэк». В акции участвуют клиенты, оформившие в ПСБ с 17 июня по 18 августа 2024 г. кредитную карту 101 день без % («100+») и совершавшие операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 20 000 руб. ежемесячно в течение 12 месяцев с даты получения карты. Полные условия акции на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.