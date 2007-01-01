Средняя зарплата в Калужской области выросла до 75 078 рублей
По сравнению с маем 2023 года рост составил 17,2%, сообщили в Калугастате.
С учетом малых предприятий и предпринимателей средняя начисленная зарплата в Калужской области в мае составила 69 225 рублей.
А с другой стороны, такие решётки с поперечными полосами будут меньше пропускать воды во время ливней или таяния снега, и скорее забьются мусором! И тогда они вообще перестанут пропускать воду. А этому деду надо было или каску надеть на голову или вообще прекратить ездить на велосипеде по улицам в силу своего возраста!...
По мне надо было от атака переход в сбербанк убрать,а вот проход с площади победы на к сберу оставить,там зебра есть от островка на площадь,надо продлить и все.А теперь круг давать,чтобы на площадь попасть.Странное решение тут убирают,а по факту тоже самое на Степана Разина такой же переход,на Сквере мира около 21 века,там такое количество людей,если не больше!Там никто не жалуется почему то,такой же переход около Мебельного на Гагарина,тоже пробки.....