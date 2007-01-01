194

Средняя зарплата в Калужской области выросла до 75 078 рублей

Дмитрий Ивьев

Этот показатель крупных и средних предприятий и организаций за май на 2,7% выше, чем в апреле.

Дмитрий Ивьев 194 Читайте KP40.RU: