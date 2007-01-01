В Калужской области региональную единовременную выплату военнослужащим-контрактникам увеличили до 400 тысяч рублей

1 августа состоялось внеочередное заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области.

Депутаты внесли изменения в областной закон, устанавливающие дополнительную меру социальной поддержки гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, поступившим на военную службу по контракту, в размере 400 тысяч рублей.

Накануне президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам специальной военной операции, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период с 1 августа по 31 декабря.

- Ключевая тема для всех нас сегодня – специальная военная операция. Наши бойцы, участвующие в военных действиях - настоящие герои, достойные признания общества и государства, - отметил председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. - Сегодня мы рассмотрели и приняли очень важный закон, который устанавливает единовременную выплату 400 тысяч рублей. Она будет предоставлена всем, кто заключит контракт, начиная с сегодняшнего дня. Это серьезное увеличение. Средства будут выплачиваться из областного бюджета.

Решение было принято синхронно с Указом Президента.

- Губернатор Калужской области, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Владислав Валерьевич Шапша вчера внес региональный законопроект. В итоге военнослужащие, которые сегодня заключают контракт на территории Калужской области о прохождении воинской службы, будут получать 800 тысяч рублей, - подчеркнул спикер парламента.

Для тех, кто готов встать на защиту Родины, за информацией можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 Тел.: 8 (4842) 54-25-07 Подробнее о мерах поддержки ветеранов СВО и их семей в Калужской области: zaschitnik40.ru Общая информация: службапоконтракту.рф