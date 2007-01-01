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Общество

В Калужской области региональную единовременную выплату военнослужащим-контрактникам увеличили до 400 тысяч рублей

1 августа состоялось внеочередное заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области.
12:07 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Депутаты внесли изменения в областной закон, устанавливающие дополнительную меру социальной поддержки гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, поступившим на военную службу по контракту, в размере 400 тысяч рублей.

Накануне президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам специальной военной операции, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период с 1 августа по 31 декабря.

- Ключевая тема для всех нас сегодня – специальная военная операция. Наши бойцы, участвующие в военных действиях - настоящие герои, достойные признания общества и государства, - отметил председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. - Сегодня мы рассмотрели и приняли очень важный закон, который устанавливает единовременную выплату  400 тысяч рублей. Она будет предоставлена всем, кто заключит контракт, начиная с сегодняшнего дня. Это серьезное увеличение. Средства будут выплачиваться из областного бюджета.

Решение было принято синхронно с Указом Президента.

- Губернатор Калужской области, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Владислав Валерьевич Шапша вчера внес региональный законопроект. В итоге военнослужащие, которые сегодня заключают контракт на территории Калужской области о прохождении воинской службы, будут получать 800 тысяч рублей, - подчеркнул спикер парламента.

Для тех, кто готов встать на защиту Родины, за информацией можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 Тел.: 8 (4842) 54-25-07 Подробнее о мерах поддержки ветеранов СВО и их семей в Калужской области: zaschitnik40.ru Общая информация: службапоконтракту.рф

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Лента комментариев
nalya

У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
16:03 сегодня
2 1269
SergeyKLG

А может слишком много машин в городе?

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
14:59 сегодня
5 921
Василёк

аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку.

...
Происшествия
В Калуге «Хендай» разбился на улице Гагарина
14:48 сегодня
1 595
mrTJohn

Коньки подкинул

...
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Калужанин поменял старые коньки на новые в пункте выдачи и попал под следствие
13:54 сегодня
1 396
mrTJohn

Стали известны подробности

...
Происшествия
Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области
13:51 сегодня
1 1019
Василёк

вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
13:20 сегодня
5 921
Василёк

и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф.

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
13:15 сегодня
2 1269
нико

Правильное решение. И не надо говорить,что бабушкам трудно пройти 100 метров до соседнего перехода.В многих местах ,только до автобусной осановки или магазина, нужно пройти не одну сотню метров. Невозможно около каждого дома построить переход.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
13:15 сегодня
5 921
bmnw

Можно было подойти к проблеме этого затора по-другому: перекрыть на этом куске автомобильное движение, а автомобили пустить через Степана Разина, Тульскую, Энгельса

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
11:44 сегодня
5 921
SergeyKLG

"а также в районе сквера Защитников Отечества." А тут безопасно? У жителей спросили мнение о переносе перехода? Или только у водителей? Пробок меньше не станет.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
11:28 сегодня
5 921
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